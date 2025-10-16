Suscríbete a
El doctor Salvador Morales Conde se sitúa entre los investigadores con mayor impacto mundial

Así lo ha reconocido el World's Top 2% Scientists, ranking internacional que elabora la Universidad de Stanford

La Universidad de Stanford ha reconocido al doctor Salvador Morales Conde, Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, como uno de los investigadores más influyentes del mundo. ... Concretamente, este médico se sitúa entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo según el prestigioso ranking World's Top 2% Scientists, que elabora la citada universidad norteamericana.

