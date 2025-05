Concha, sevillana de 98 años y 4 meses: «Siempre he bailado mucho y comido poco y con poca sal»

Concha Caballero Begines tiene 98 años y cuatro meses de edad y es una de las 37 personas sevillanas que participa en un estudio pionero sobre longevidad extrema que esetán realizando geriatras del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe. Hasta hace un ... año podía subir y bajar las escaleras de su casa en la localidad sevillana de Los Palacios, pero una desafortunada caída la hizo ingresar en el hospital y ahora vive en una residencia para mayores, donde su único hijo, Manuel, de 77 años, la visita a diario. «Creo que ella tiene casi mejor salud que yo y ahora ha salido de una muy gorda», comenta, recordando que el médico que la atendió tras la caída -la cual le provocó un encharcamiento de los pulmones-, le dijo que su madre no pasaría del fin de semana. «De eso hace ya más de un año», dice.

Concha no ha tenido enfermedades y siempre ha gozado de buena salud, a pesar de haber vivido una guerra civil y haber pasado mucho hambre. «Aunque mi padre trabajaba en un matadero, los alimentos se acabaron y lo pasamos muy mal. Tenía 9 años en 1936 pero me acuerdo muy bien de todo. Por fortuna, no mataron a ningún familiar mío pero mataron a muchos vecinos y conocidos. Llegaban los soldados y se los llevaban, y ya no se volvía a saber nada más de ellos. Algunos eran italianos«, cuenta.

Dice esta casi centenaria que era «gordita» de niña pero se quedó muy delgada. «Hasta que me caí con 97 años no recuerdo haber ido nunca a un hospital, aunque en mi familia, especialmente las mujeres, somos bastante longevos». Esta mujer palaciega tuvo 8 hermanos, de los que aún viven 3, las tres mujeres y las tres rozan o superan los 90 años. «Las hembras hemos sobrevivido a los varones, pero es que mi madre murió con 90 y también sobrevivió a mi padre», cuenta.

Concha no sabe cuál es el secreto de su longevidad, pero cuenta que siempre ha sido una persona muy activa y que estuvo en París desde 1959 a 1992 sirviendo en la casa de una princesa polaca: «Es una ciudad muy bonita pero siempre me ha tirado mucho Sevilla y mi tierra. Siempre me ha gustado bailar y he bailado mucho en París. También iba mucho al cine. No sé si esas cosas han podido influir», dice. Carmen nunca fue una persona de mucho comer, y menos aún el tocino o la carne. «Me ha gustado mucho más el pescado, he comido pocos dulces y siempre he preferido las cosas más bien sosas, con poca sal». Esta mujer, que nunca pisó un hospital en París, tampoco ha fumado ni bebido alcohol, algo que es común a la mayoría de las 37 personas centenarias (o casi) de Sevilla que participan en el estudio científico que lidera la geriatra Cristina Garzón.

Apagones

Concha siempre ha sido «coqueta», le gusta usar colonias buenas (de 120 euros el bote) y conserva toda su dentadura. Y no duda en mostrarla cada vez que sonríe, algo que hace con frecuencia. «Siempre ha sido muy alegre y con mucho carácter. Y muy libre», dice su hijo. Quizá todo eso haya contribuido a colocarse al borde de los 100 años en tan buenas condiciones físicas y mentales. Concha regresó de París a Sevilla con 65 años y tampoco visitó ningún hospital español en los 30 años siguientes... hasta la caída de hace un año. «Los apagones como el del otro día no me asustan porque vi de todo en la Guerra Civil y tampoco tengo miedo a la muerte, aunque lo que no quiero es sufrir». Termina la conversación con una llamada de atención: «Me temo que, si la cosa no cambia, en España habrá otra guerra como la del 36. Quizá acabe antes pero creo que la va a haber. Veo hoy el mismo odio de esos años entre los vecinos, incluso en la residencia en la que vivo ahora. No nos queremos y hay malas personas que se alegran del mal de los demás y yo eso no lo entiendo«, dice.