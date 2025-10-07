Suscríbete a
El Colegio de Dentistas de Sevilla clausura un curso pionero para preparar oposiciones del SAS

150 odontólogos andaluces se han formado para optar a 48 plazas en la próxima convocatoria

S.I.

El Colegio de Dentistas de Sevilla puso el broche final al curso «Actualización en Odontología», una iniciativa formativa inédita en España que ha permitido a 150 dentistas de toda Andalucía prepararse para la próxima convocatoria de oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En el ... acto de clausura estuvieron presentes el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, Francisco Javier Fernández Parra, y el presidente del CODS, Rafael Flores Ruiz, quienes destacaron la importancia de esta formación como apoyo esencial para los colegiados que aspiran a incorporarse al sistema público de salud andaluz.

