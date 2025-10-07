El Colegio de Dentistas de Sevilla clausura un curso pionero para preparar oposiciones del SAS

El Colegio de Dentistas de Sevilla puso el broche final al curso «Actualización en Odontología», una iniciativa formativa inédita en España que ha permitido a 150 dentistas de toda Andalucía prepararse para la próxima convocatoria de oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En el ... acto de clausura estuvieron presentes el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, Francisco Javier Fernández Parra, y el presidente del CODS, Rafael Flores Ruiz, quienes destacaron la importancia de esta formación como apoyo esencial para los colegiados que aspiran a incorporarse al sistema público de salud andaluz.

El curso comenzó en marzo y se ha impartido de forma presencial en Sevilla, con retransmisión en directo a otras provincias como Almería, Granada y Huelva gracias a la colaboración de los colegios provinciales. Durante siete meses, se celebraron 20 sesiones formativas, entre ellas dos simulacros de examen, abordando en profundidad los contenidos específicos y generales de la convocatoria. La formación ha contado con un destacado equipo docente integrado por profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, personal sanitario del SAS y asesores jurídicos encargados de la parte común. Esta combinación ha permitido ofrecer una preparación completa y adaptada a las exigencias de las oposiciones. El presidente del CODS, Rafael Flores, subrayó el carácter pionero de esta iniciativa: «Se trata de algo inédito en nuestro país, ya que no existía formación preparatoria específica para estas oposiciones. Por eso hemos trabajado minuciosamente en la selección de ponentes de reconocido prestigio profesional y académico». Más allá de sus funciones de representación profesional, los colegios desempeñan un papel clave en la formación continuada de sus miembros. Con este curso, el CODS refuerza su compromiso con el desarrollo profesional de los dentistas andaluces y su acceso a la función pública sanitaria.

