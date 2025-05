Un cirujano del Virgen del Rocío de Sevilla presidirá la Sociedad Europea de Cirugía de Trauma y Emergencia

El especialista en Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Isidro Martínez Casas, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Europea de Trauma y Cirugía de Emergencias (ESTES). La elección se ha hecho pública en el último congreso de la entidad celebrado en Aachen (Alemania), y se hará efectiva en 2026.

El Dr. Martínez Casas trabaja en la Sección de Cirugía de Urgencias Trauma y Abdomen Catastrófico del hospital sevillano desde mayo 2021, donde también es miembro de la Comisión de Trauma Grave. Hasta entonces, ha sumado una larga trayectoria como facultativo de la Unidad de Cirugía Bilio-pancreática y Endocrina del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, en la Unidad de Cirugía de Urgencias y Politrauma Hospital Universitari del Mar de Barcelona.

Además, ha desarrollado actividad en el Hospital Universitario de Torrevieja y coordinado la Unidad de Cirugía de Urgencias y Trauma en el Complejo Hospitalario de Jaén y la Unidad de Pared Abdominal, CMA y Corta Estancia en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

En su experiencia figuran estancias formativas en la Division of Laparoscopic Surgery Mount Sinai Hospital de Nueva York (2000) y en la Charoltte Maxeke General Hospital Trauma Unit de Johannesburgo (2010), ha realizado más de 5.000 intervenciones quirúrgicas, entre ellas 3.000 cirugías urgentes y 1.200 cirugías laparoscópicas en el campo de la cirugía de Urgencia, hepato-biliopancreática, colorrectal, endocrina y de pared abdominal.

Es también autor de 227 conferencias y comunicaciones a congresos, 32 publicaciones internacionales, 14 nacionales y 19 capítulos de libros. Revisor editorial de Cirugía Española, del Bulletin of Emergency and Trauma, del World Journal of Emergency Medicine y de Colorectal Diseases.

En cuanto a la docencia, ha sido colaborador docente del programa de doctorado de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas de la Universidad de Barcelona y en el Programa de Cirugía UDIMAS, de la Facultad de Medicina Universitat Autònoma de Barcelona. Igualmente, ha ejercido como profesor asociado del Departamento de Anatomía de la Universidad Pompeu Fabra, tutor clínico de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada y coordinador de residentes de Cirugía General en el Complejo Hospitalario de Jaén.

Por otro parte, ha coordinado y participado en múltiples cursos del SAS sobre ecografía a pie de cama y soporte vital avanzado al trauma, es instructor del curso Definitive Surgical Trauma Care (DSTC), del Advance Trauma Life Support (ATLS) y del Emergency Abdominal Surgery Course (EASC), desarrollador y coordinador nacional del Modular Ultrasound ESTES Course (MUSEC) y del ESTES-AAST Emergency Surgery Course.

Por último, destaca su trayectoria en distintas sociedades científicas. Así, y desde 1998 es miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Fellow del Colegio Americano de Cirujanos (FACS) desde 2010 y Fellow Honorario del Board de Cirugía de Urgencias de la UEMS (HEBS EmSurg) desde 2016, ejerciendo de revisor del Spanish Medical Professional Acreditation Council (SMPAC/SEAFORMEC).

La ESTES (estesonline.org) es una sociedad multidisciplinar cuyo objetivo es promover el interés, conocimiento y calidad de cuidados entorno al paciente politraumatizado y quirúrgico urgente. Fundada en 2007 por la convergencia de la European Trauma Society y la European Association for Trauma and Emergency Surgery, ESTES aúna cirujanos, traumatólogos, intensivistas, anestesiólogos, médicos de urgencias, profesionales prehospitalarios y de enfermería promoviendo las buenas prácticas sobre estos pacientes desde el evento traumático hasta su rehabilitación, subrayado por la colaboración internacional, investigación, divulgación científica (European Journal for Trauma and Emergency Surgery) y desarrollo de diversos cursos de entrenamiento desde sus diferentes secciones y comités.