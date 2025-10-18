Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Aurelio Rojas, cardiólogo: «La mayor parte de personas en el mundo van a morir por un problema de corazón»

El doctor explicó en el podcast 'Tengo un Plan' que, aunque nos cuidemos más hoy día, los problemas cardíacos continúan siendo la principal causa de mortalidad

Aurelio Rojas, médico cardiólogo: «Durante 40 años creímos que este fármaco salvaba vidas tras un infarto, pero ahora sabemos que puede dañar»

El posible sesgo de género que pone en peligro el corazón de las mujeres

El doctor Aurelio Rojas
El doctor Aurelio Rojas instagram
A.T.

A.T.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un momento en el que cada vez hablamos más de bienestar, salud mental y hábitos saludables, el reconocido cardiólogo Aurelio Rojas ha hecho recientemente una afirmación algo inquietante: «La mayor parte de personas en el mundo van a morir por un problema ... de corazón». Lo dijo hace unos días en el podcast 'Tengo un Plan', donde abordó la realidad de las enfermedades cardiovasculares y los factores que más influyen en su aparición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app