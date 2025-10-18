Aurelio Rojas, cardiólogo: «La mayor parte de personas en el mundo van a morir por un problema de corazón»

En un momento en el que cada vez hablamos más de bienestar, salud mental y hábitos saludables, el reconocido cardiólogo Aurelio Rojas ha hecho recientemente una afirmación algo inquietante: «La mayor parte de personas en el mundo van a morir por un problema ... de corazón». Lo dijo hace unos días en el podcast 'Tengo un Plan', donde abordó la realidad de las enfermedades cardiovasculares y los factores que más influyen en su aparición.

Rojas explicó que, pese a que hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud, el corazón sigue siendo el órgano más castigado: «Incluso aunque ahora parece que nos estamos empezando a cuidar más de lo que lo hacíamos antes, los problemas de corazón siguen siendo la causa de mortalidad más frecuente en el mundo».

El descenso del tabaquismo, una buena noticia

En los últimos años, la sociedad ha adoptado hábitos más saludables: se hace más ejercicio, se cocina en casa, se leen etiquetas y se fuma menos. El propio Rojas reconoce que el descenso del tabaquismo es una excelente noticia, ya que fumar es uno de los factores de riesgo más dañinos para el sistema cardiovascular. Sin embargo, advierte que todavía hay mucho por hacer: «Aunque uno de los peores factores de riesgo que es el tabaco cada vez por suerte se fuma menos, los problemas de corazón siguen siendo la causa de mortalidad más frecuente en el mundo».

El sedentarismo, la mala alimentación, el estrés y la falta de descanso siguen siendo enemigos silenciosos que, combinados, deterioran las arterias y aumentan las probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o arritmias graves.

La genética influye, pero no determina

Uno de los mitos más extendidos es creer que las enfermedades cardíacas son cuestión de herencia. Rojas lo desmiente con claridad: «Muchas veces pensamos que vamos a tener un infarto o un cáncer porque en nuestra familia hay casos muy cercanos, incluso en gente joven. Y esto es real, hay un condicionante genético, pero ese condicionante es muy pequeño».

Según el especialista, la genética solo explica entre un 20 y un 30 % del riesgo cardiovascular, mientras que el 70 u 80 % restante depende de nuestro estilo de vida. Esto significa que, más allá de la suerte o de los antecedentes familiares, somos nosotros quienes tenemos la capacidad de proteger —o castigar— nuestro propio corazón.

Cuidar el corazón: una decisión diaria

Rojas insiste en que prevenir las enfermedades del corazón está al alcance de todos. No se trata de seguir dietas imposibles o de vivir en el gimnasio, sino de mantener hábitos sostenibles como moverse cada día, comer de forma equilibrada, dormir bien y evitar el tabaco y el exceso de alcohol.

Además, recomienda revisiones médicas periódicas, especialmente a partir de los 40 años o antes si existen factores de riesgo. Muchas dolencias cardíacas avanzan sin síntomas evidentes y se detectan solo cuando el daño ya está hecho. «No esperar a que duela el pecho o aparezcan síntomas es clave», advierte el cardiólogo.