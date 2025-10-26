Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

Ana Vázquez, oftalmóloga: «A partir de los 50 años aparece debilidad en el párpado»

La doctora recomienda realizarse una blefaroplastia (cirugía de párpados) para corregir este problema

Párpados caídos: las soluciones más eficaces para tratarlos

Estos son los 5 productos que necesitas para eliminar ojeras, bolsas y párpados caídos

Ana Vázquez, oftalmóloga del Hospital Centro de Andalucía, muestra el antes y después de una blefaroplastia
Ana Vázquez, oftalmóloga del Hospital Centro de Andalucía, muestra el antes y después de una blefaroplastia TikTok
A.R.

A.R.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el paso de los años, nuestra mirada empieza a reflejar la edad, el cansancio o incluso los cambios de salud. Los párpados pueden perder firmeza y volumen, dando la sensación de ojos más caídos o fatigados. En estos casos, la blefaroplastia, cirugía de ... párpados, se presenta como una alternativa para corregir este problema, siempre adaptada a cada paciente. La Dra. Ana Vázquez, oftalmóloga del Hospital Centro de Andalucía (@hospitalcentroandalucia), explica cómo esta intervención puede mejorar la mirada y por qué es importante personalizarla, especialmente a partir de los 50 años, cuando se producen cambios naturales en los músculos de los párpados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app