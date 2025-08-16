Suscríbete a
Ana, trasplantada de riñón: «Empecé a vivir de nuevo, volví a ser como yo era»

Apenas recién salida de la facultad le falló uno de sus riñones, el trasplante le cambió y le motivó para liderar la coordinación de donantes durante más de 20 años

Las donaciones en Sevilla suben una media del 25%

Ana Coronil ha liderado campañas para la donación de órganos
Ana Coronil ha liderado campañas para la donación de órganos
Jaime Parejo

La vida de Ana Coronil se torció cuando apenas había terminado la carrera de enfermería. Empezó a sentirse mal y, al acudir al hospital, le comunicaron que uno de sus riñones no funcionaba bien y que debía entrar en diálisis. «No tienes la ... madurez suficiente aún para asumir la noticia, y no sabes mucho del tema, por lo que descuadró mi vida», reconoce Ana. Sin embargo, dentro de lo que cabe tuvo suerte de que su grupo sanguíneo (AB+) es de los menos extendidos y, por ende, hay menos candidatos a recibir un órgano compatible, aunque también hay pocos donantes. «Me trasplanté a los seis meses y fue bien hasta un bajón en el que tuve un rechazo agudo que por fortuna se controló in extremis. Y bueno, hasta hoy 42 años hace de aquella aventura», rememora esta enfermera que tomó la experiencia para ayudar desde el otro lado.

