Ana, trasplantada de riñón: «Empecé a vivir de nuevo, volví a ser como yo era»

La vida de Ana Coronil se torció cuando apenas había terminado la carrera de enfermería. Empezó a sentirse mal y, al acudir al hospital, le comunicaron que uno de sus riñones no funcionaba bien y que debía entrar en diálisis. «No tienes la ... madurez suficiente aún para asumir la noticia, y no sabes mucho del tema, por lo que descuadró mi vida», reconoce Ana. Sin embargo, dentro de lo que cabe tuvo suerte de que su grupo sanguíneo (AB+) es de los menos extendidos y, por ende, hay menos candidatos a recibir un órgano compatible, aunque también hay pocos donantes. «Me trasplanté a los seis meses y fue bien hasta un bajón en el que tuve un rechazo agudo que por fortuna se controló in extremis. Y bueno, hasta hoy 42 años hace de aquella aventura», rememora esta enfermera que tomó la experiencia para ayudar desde el otro lado.

Y es que Ana Coronil fue coordinadora de trasplantes del Virgen Macarena durante 26 años, algo que no se pensó ni un instante porque «me pareció que era una forma de devolverle a la sociedad lo que había hecho por mí». No tiene reparos en reconocer que el haber sido receptora de un riñón sano supuso que «empecé a vivir otra vez de nuevo, fue volver a ser como yo era. Una persona activa, que no me quedaba quieta, algo imposible con la diálisis, que es como si te hubiesen apaleado varias personas».

Ser una persona que ha estado implicada en ambos lados de la relación servicio de donaciones-receptores de las mismas, le autoriza sobremanera para realizar una petición. «Cada vez hay más donantes y tiene que haber más. Mientras que haya un solo paciente en lista de espera, hay que seguir promocionando y hay que seguir diciéndole a la gente que hay que donar. Es que esto salva vidas».

Pone un ejemplo Ana cuando trata de explicar lo importante de la comunicación de estas campañas asemejándola a la que ocurrió con la donación de sangre. «Cuando yo empecé la gente veía normalísimo donar sangre y lo de donar órganos ya era otra historia porque no se conocía tanto. Pues el mismo camino se está haciendo. Que lo importante del programa no es el programa, es la finalidad, que es salvar vidas. Y somos un país muy solidario», sentenciaba Ana Coronil.