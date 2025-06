Alexandra Henríquez, ginecóloga: «La copa menstrual no puede ser de colores»

El podcast 'Hoy tengo gine' hace hincapié en la salud de las mujeres tratando temas de lo más variopinto. En este caso, la invitada ha sido la cantante y vedette Lorena Castell que ha comentado un asunto recurrente para muchas mujeres, las reglas abundantes, junto a la doctora Alexandra Henríquez ginecóloga especialista en cirugía de mama, y Sarai Pérez, periodista.

Precisamente, Castell hace alusión a sus reglas abundantes y a las medidas que ella misma utiliza para evitar las manchas y cómo afronta el síndrome premenstrual o esas pérdidas abundantes. Según la doctora, «el sangrado abundante, al igual que el dolor de regla, no son normales», explica. Los tampones dejaron de funcionarle a Lorena, en pro de la copa menstrual.

«Las compresas fueron horrible, eso es un infierno, así que descubrí la copa que me parece el invento más increíble, pero qué pasa, que con las reglas que yo tengo incluso me mancho con la copa. O sea, vaciar la copa cinco veces al día, me parece una cosa muy loca», señala. En este sentido, la doctora señala que hay que tener cuidado con los tampones, al tener sustancias químicas que consideramos disruptores y la vagina es una mucosa que tiene una absorción muy importante».

Copas menstruales de colores ¿sí o no?

Respecto al tema de la copa menstrual otro factor a tener en cuenta es el color, que según Alexandra es bastante importante. «Es un método fantástico para la menstruación, pero ¿por qué las tenemos que poner rosas?», se pregunta. «Rosa o azul, esos son colorantes».

La doctora explica a Castell que «no tenemos que tener sustancias químicas en una mucosa genital como la nuestra, tan importante». Y detalla que «tiene que ser transparente, sin químicos». La cantante se queda de piedra ante esta revelación y Alexandra recalca que «no sean de colores, porque los colores son químicos. Quitemos los químicos de los productos higiénicos de las mujeres».

