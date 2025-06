Alejandra Ramírez, ginecóloga de Quirón: «La mejor edad para tener hijos es...»

En un contexto en el que cada vez más personas retrasan la decisión de ser padres, la ginecóloga Alejandra Ramírez, especialista del hospital Quirón, lanza un mensaje claro: «La mejor edad para tener hijos es por debajo de los 30 años». Según explica, ese es el momento en el que los óvulos de las mujeres presentan una mejor calidad, lo que incrementa las posibilidades de concebir de manera natural y con menos riesgos tanto para la madre como para el futuro bebé.

Ramírez también subraya que, en el caso de los hombres, «a partir de los 40, los espermatozoides disminuyen en cantidad, tienen menos movilidad y comienzan a presentar un ADN más defectuoso». Una situación que puede complicar la concepción y aumentar las probabilidades de anomalías genéticas.

Los riesgos de esperar

La doctora advierte que «a partir de los 40 asumimos bastantes riesgos, tanto en la fertilidad como en el caso de que finalmente haya un embarazo». Estos riesgos no solo afectan a la probabilidad de concebir, sino también al desarrollo del embarazo y al bienestar del bebé. En mujeres mayores, es más común encontrar complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional, partos prematuros y una mayor necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida.

Rocío Fuentes, ginecóloga de la clínica Ginemed en Sevilla, coincide con Ramírez. «El principal caso de infertilidad que nos atañe últimamente viene siendo la edad. Con la edad, cae la reserva ovárica», explica. En el caso de los hombres, apunta que también se detectan cada vez más problemas: «La principal patología es la teratozoospermia, cuando el espermatozoide no presenta adecuadamente su cabeza, cuello o cola, lo que impide una reproducción natural».

Fecundación in vitro, el tratamiento estrella

Ambas especialistas coinciden en que el tratamiento más demandado en las clínicas de fertilidad es la fecundación in vitro (FIV). Esta técnica permite fecundar un óvulo en laboratorio y luego implantarlo en el útero, aumentando así las posibilidades de lograr un embarazo en mujeres de edad avanzada o con problemas médicos.

Sin embargo, no se trata de una solución mágica. «La fecundación in vitro mejora las probabilidades, pero no las garantiza», recuerdan. Además, puede ser costosa, física y emocionalmente exigente, y no está al alcance de todas las personas.

El dilema de la juventud actual

A pesar de las recomendaciones médicas, muchas personas jóvenes consideran que no es realista tener hijos antes de los 30 años. «Sería lo ideal, pero es como te vaya viniendo…», opina un joven en Sevilla. Otra persona comenta: «Antes de los 30 no tienes posibilidades de ganarte la vida, de generar un futuro estable que te permita plantearte tener una familia».

La situación económica y laboral es uno de los principales obstáculos. «No quiero tener hijos porque la economía en España está bastante complicada y los jóvenes no podemos ni independizarnos», confiesa una joven. Otro hombre añade: «Tengo 34 años y tengo muy claro que no quiero ser padre».

Incluso quienes vivieron su juventud en décadas pasadas, como Loli, de 66 años, recuerdan una realidad distinta: «Trabajaba, cocinaba, guisaba… iba de un sitio a otro. Trabajaba muchas horas, pero se ganaba bien, el doble que ahora». Para muchas mujeres de su generación, tener hijos a edades tempranas era una norma más que una decisión personal.