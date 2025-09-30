El Alcázar de Sevilla acogerá el I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea, apadrinado por el futbolista Sergio Rico La cita, que tendrá lugar el 20 de octubre, analizará con expertos una patología neurológica poco conocida

El Real Alcázar de Sevilla será la sede el próximo lunes, 20 de octubre, del I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea (HSA), una enfermedad neurológica muy poco conocida, pero de gran impacto, especialmente porque afecta a personas jóvenes.

La cita está organizada por la Asociación Dcero HSA junto con el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el área de Neurorradiología de dicho hospital, que son un referente en el abordaje de este tipo de patologías. Bajo el lema «Más allá de la Hemorragia: Desafíos y oportunidades tras la HSA», el congreso reunirá a pacientes, familiares, profesionales de la salud, investigadores y representantes institucionales para dar visibilidad a la HSA y promover un espacio de conocimiento, apoyo y esperanza.

El futbolista sevillano Sergio Rico será el padrino del evento, en el que estarán representantes sanitarios de primero nivel. La hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma cerebral es una patología súbita y grave, con una elevada mortalidad y secuelas importantes. Miles de personas la sufren cada año en España, y pese a su impacto, sigue siendo una gran desconocida para la sociedad.

La Asociación Dcero HSA, con sede en Sevilla, trabaja desde su creación para dar apoyo a los afectados y sus familias, fomentar la investigación y sensibilizar a la población e instituciones.

Un programa pionero en España

El programa científico incluirá en primer lugar Diagnóstico y tratamiento en fase aguda, con especialistas de referencia como el Dr. Fuat Arikan, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Vall d´Hebron, Dr. Manuel Moreu, Neurorradiólogo del Hospital Clínico San Carlos, Dr. Joan Montaner, jefe de servicio de neurología del hospital universitario Virgen Macarena entre otros. Le seguirá el bloque La vida después de la HSA, con expertos en neurología, fisioterapia, neuropsicología, trabajo social, nutrición y derecho laboral. Y Testimonios de pacientes y familiares aportará la visión más humana y directa sobre los desafíos que deja esta enfermedad.