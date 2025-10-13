El vuelco de un camión en la A-92 a la altura de Marchena deja atascos de cinco kilómetros y de más de media hora

El vuelco de un camión en la autovía A-92 que une Sevilla con Málaga y Granada en la tarde de este lunes, coincidiendo con el cierre de la operación Puente del Pilar de la Dirección General de Tráfico, ha provocado más de ... media hora de retenciones y atascos entre La Puebla de Cazalla y Marchena.

Según detalla la Dirección General de Tráfico, el accidente tuvo lugar pasadas las cinco de la tarde de este lunes, provocando retenciones de más de cinco kilómetros en sentido Sevilla, desde La Puebla de Cazalla hasta Marchena.

En la zona han trabajando durante más de una hora agentes de la Guardia Civil, para regular el tráfico rodado, y grúas para vehículos de gran tonelaje para reincorporar al camión, que sobre las siete de la tarde se ha conseguido.