Suscríbete a
ABC Premium

El vuelco de un camión en la A-92 a la altura de Marchena deja atascos de cinco kilómetros y de más de media hora

La Dirección General de Tráfico detalla que el accidente ha tenido lugar pasadas las cinco de la tarde de este lunes

Varios vehículos en el arcén de la A-92 como consecuencia del vuelco de un camión
Varios vehículos en el arcén de la A-92 como consecuencia del vuelco de un camión ABC

J. D.

El vuelco de un camión en la autovía A-92 que une Sevilla con Málaga y Granada en la tarde de este lunes, coincidiendo con el cierre de la operación Puente del Pilar de la Dirección General de Tráfico, ha provocado más de ... media hora de retenciones y atascos entre La Puebla de Cazalla y Marchena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app