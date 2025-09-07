Las víctimas mortales del doble crimen de Los Nietos: el dueño del bar de 54 años y un cliente de 65

Calle en la que se produjo este sábado el tiroteo en la urbanización Los Nietos en Carmona

José Manuel Gil García, de 54 años de edad; y Manuel Ruiz Sánchez, de 65, son las dos víctimas mortales del crimen perpetrado este pasado sábado por la tarde en el bar de la urbanización Los Nietos de Carmona.

El primero de ellos sería el dueño del bar de la urbanización donde se produjeron los disparos a manos de al menos un varón armado con un rifle; mientras el segundo sería un cliente del establecimiento, al igual que el herido grave evacuado posteriormente en helicóptero a un centro hospitalario, de 63 años de edad.

Este tercer afectado habría sido ingresado en el hospital Virgen del Rocío, donde su estado es crítico,según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

Tras el crimen, cometido sobre las 16,40 horas en el bar de esta urbanización ubicada al pie de la autovía A-4, entre el aeropuerto de Sevilla y el casco urbano de Carmona, fuentes vecinales aseguraban que tanto los fallecidos como el presunto autor de los disparos eran residentes de la propia urbanización, compuesta por parcelaciones y chalés.

No obstante, aún no habría sido esclarecido si estas personas tenían fijado su domicilio habitual en Los Nietos o si contaban con segundas residencias allí.

En cualquier caso, fuentes vecinales aseguraban que el presunto autor del crimen, que podría haber actuado acompañado de una segunda persona, ya había «dado problemas» antes, protagonizando incluso un ataque con un hacha.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación en busca del autor o autores del crimen, tras su huida en dirección Sevilla.