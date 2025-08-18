Suscríbete a
Un vecino de Benacazón, primera muerte en España por la «metralla» de un modelo defectuoso de airbag

Su familia ultima acciones judiciales contra Mercedes-Benz, marca del vehículo siniestrado

Imagen de la furgoneta accidentada que conducía el fallecido
Imagen de la furgoneta accidentada que conducía el fallecido
Fernando Barroso Vargas

Un vecino de Benacazón de 44 años de edad fallecido en agosto de 2023 en un accidente de tráfico acontecido en el tramo de la autovía A-4 correspondiente a Dos Hermanas sería la primera víctima mortal en España, por el mal funcionamiento de un ... modelo defectuoso de dispositivo «airbag» posiblemente fabricado por la empresa japonesa Takata.

