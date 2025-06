Utrera: infinitas formas de afrontar la vida sin agua corriente

La ciudad de Utrera, con casi 53.000 habitantes, está comenzando la semana sin que aún se haya podido restablecer el suministro de agua corriente, que en algunos hogares no está operativo desde la tarde del pasado viernes. Los ciudadanos están capeando la situación cada cual a su manera, en un corte de agua que se está alargando más de lo previsto inicialmente.

Una gran avería en la tubería principal de Aguas del Huesna, a la altura de Tocina, es la culpable de este problema que se ha agravado a causa de la época del año en la que estamos, donde las altas temperaturas hacen muy complicada la vida sin agua corriente.

A lo largo del fin de semana el Ayuntamiento de Utrera ha puesto a disposición de los ciudadanos varios camiones cisterna que han ido repartiendo agua potable y no potable a los vecinos, así como agua embotellada, aportada por Aguas del Huesna y Emasesa. De esta manera se ha tratado de paliar el problema, para que nadie se quedara sin acceso a agua. El principal problema lo han tenido las personas mayores y con movilidad reducida, que han precisado la ayuda de los vecinos de las barriadas utreranas para poder ser abastecidas de agua.

Con el comienzo de la semana y la vuelta a la rutina, la situación se ha ido complicando por ejemplo en los centros educativos, donde algunos padres han decidido no llevar a los niños a clase. Los colegios e institutos han abierto sus puertas con normalidad, aunque con evidentes problemas. Antonio Soto es el director del colegio Rodrigo Caro de Utrera, quien ha explicado que «desde los centros educativos se está afrontando la jornada de hoy con mucha incertidumbre, hay centros que pudieron limpiar el viernes como afortunadamente fue nuestro caso, pero hay algunos centros educativos que no han podido limpiar en todo el fin de semana, con lo que la situación que se han encontrado hoy no es la más idónea con los cuartos de baño sin limpiar en todo un fin de semana».

Desde los colegios se está avisando a las familias para que los niños lleven agua embotellada y se están buscando soluciones para los comedores escolares en el caso de que el agua no llegue antes de la hora de la comida.

Aguas del Huesna ha asegurado que el suministro de agua corriente en Utrera se va a recuperar en las próximas horas brazo mena

Una situación que está afectando también por ejemplo al mundo de la hostelería, que ha afrontado un fin de semana completo sin agua. Carlos López es el gerente de Restaurante la Brasa, quién ha contado que «estamos bastante fastidiados, sin agua un negocio no puede funcionar. Hemos llenado barreños de agua y estamos fregando a mano, hemos salvado el fin de semana medio bien».

Anédotas

Como suele ocurrir detrás de estas situaciones se esconden muchas anécdotas y situaciones distintas. Desde un vecino que por ejemplo ha puesto en la farola de una calle de una urbanización un grifo que surte a quién quiera de agua de su pozo, hasta numerosos utreranos que han acudido a las piscinas y a los campos de las urbanizaciones, para al menos ducharse y poder refrescarse, ya que estas urbanizaciones se abastecen de forma independiente de agua.

«Hemos ido recogiendo agua, duchándonos en los patios con garrafas, poniéndolas al sol para poder ducharnos y recogiendo garrafas para los cuartos de baño y llenando cubos, como antiguamente», cuenta Fran González, un vecino de la barriada de La Mulata de Utrera.

De esta manera, la ciudad está lidiando con una situación complicada, de la que muchos no tienen recuerdo y que según ha comunicado Aguas del Huesna debe estar a punto de solventarse, ya que el organismo que se encarga de la gestión del agua en Utrera ha explicado que «el suministro del agua se está recuperando escalonadamente en los municipios afectados por la avería», en el caso de Utrera «el agua se encuentra también llegando a sus depósitos en espera de que alcancen un nivel suficiente para que llegue a la ciudadanía, lo que ocurrirá en horas».

