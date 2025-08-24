Una tubería rota inunda varias calles de Utrera y afecta a las viviendas

El destrozo de la tubería también ha afectado a locales y garajes.

Una tubería ubicada en la calle María Alba, en la localidad sevillana de Utrera, se ha roto durante la madrugada de este domingo, provocando un desbordamiento de agua que ha inundado gran parte de dicha calle, así como varias vías adyacentes. Como consecuencia, se han visto afectadas dos viviendas, dos locales comerciales y un garaje.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado publicado en sus redes sociales, la avería se produjo en torno a la 1,00 de la madrugada y afecta a una conducción de 600 mm de diámetro. El agua desbordada ha llegado a cubrir la calle María Alba y la avenida María Auxiliadora, alcanzando incluso las inmediaciones del Consistorio, en la calle Álvarez Quintero.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Huesna, la Policía Local, el cuerpo de Bomberos y miembros del equipo de gobierno, que han colaborado en las labores para contener el flujo de agua y minimizar los daños.

El suministro de agua se ha ido cortando de forma progresiva para evitar que una interrupción brusca provocase el reventón de otras tuberías. Esta medida ha conllevado una reducción de la presión en el servicio en las zonas afectadas por la red de distribución, como la avenida María Auxiliadora, las calles Losas y Molino y en otros puntos.

En este contexto, el Consistorio ha recordado que en 2023 ya se produjo una rotura en el mismo punto. Además, ha señalado que la obra de ampliación del acerado y nueva pavimentación de la zona comenzó en el verano de 2020 y finalizó en mayo de 2021. «En su momento, se denunció que el anterior equipo de gobierno no actuó sobre las conducciones de abastecimiento, a pesar de su antigüedad, y se limitó a una obra superficial«, advirtió el Ayuntamiento.

En la mañana de este domingo, el alcalde de Utrera, Curro Jiménez (PP), visitó la zona afectada y señaló que, «aunque ahora se repare la superficie, con el tiempo será necesario acometer una intervención para sustituir las conducciones».

Críticas al anterior alcalde

Jiménez ha criticado la gestión del anterior alcalde, José María Villalobos (PSOE), calificándola de una «doble negligencia»: por un lado, por haber planificado una obra centrada «en lo visible» durante su mandato; y por otro, por su papel como vicepresidente de Huesna, al mantener «unas tuberías obsoletas, sabiendo que acabarían dando problemas», ha denunciado.

En este contexto, ha lamentado que «es una pena, un desastre y algo indignante que se invirtiera un año entero en unas obras para hacer un lavado de cara que, en dos años, ha reventado dos veces. Es tirar el dinero«, ha concluido.

Los operarios de Aguas del Huesna continúan trabajando para restablecer el servicio en todas las zonas, lo que se prevé que ocurra a lo largo de esta tarde.