Muere un motorista al chocar contra un árbol caído en la N-IV en Utrera El accidente ocurrió en la madrugada cuando el motorista se encontró con un eucalipto caído en la calzada; los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento

Un hombre de 42 años ha perdido la vida durante la madrugada de este martes tras colisionar con un árbol caído en la calzada de la carretera N-IV, a la altura del kilómetro 578 en el término municipal de Utrera (Sevilla), según ha informado el 1-1-2 Emergencias Andalucía.

El aviso se recibió a las 2:09 horas, cuando varios conductores alertaron de la presencia de un motorista que había impactado contra un eucalipto en la vía en sentido Sevilla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud. Los equipos de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista a su llegada.