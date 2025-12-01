Una banda militar de Escocia tocará en la Cabalgata de este pueblo de Sevilla

La llegada de los Reyes Magos de Oriente está cada vez más cerca y sus majestades a través de sus emisarios van preparando su visita a todos los municipios sevillanos.

En el caso de Utrera, la asociación cultural Maestro Millan, encargada de organizar ... este encuentro, ha preparado una cabalgata que recorrerá el pueblo el próximo lunes 5 de enero a partir de las 17.30 horas.

Una de las grandes novedades de este desfile navideño será la participación de una banda militar escocesa, encargada de poner la nota musical a la Cabalgata de Reyes junto con otras ocho agrupaciones de música. Nueve bandas participarán en el desfile Además, el cortejo estará formado por 15 carrozas, entre ellas las de los protagonistas y otras seis dedicadas a temáticas o cuentos infantiles como La Bella y La Bestia o Bambi. No faltará a la cita la tradicional batucada ya conocida por los vecinos de Utrera y habrá más estrenos como el espectáculo encargado de abrir el cortejo, que vendrá desde Salamanca al municipio sevillano.

