Último capítulo del crimen machista de la joven Rocío Caíz en Estepa: el juez confirma la prisión permanente revisable

El crimen machista de Rocío Caíz, una chica de 17 años de edad, en Estepa el 2 de junio de 2021 cierra su último capítulo judicial. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Adrian ... N., de origen rumano, y ha confirmado íntegramente la condena por agredir sexualmente, asesinar y descuartizar a su exnovia y la pena de prisión permanente revisable.

Era el segundo intento de la defensa de Adrian para intentar cambiar el futuro penal de su cliente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya rechazó sus argumentos para rebajar la pena impuesta. El Alto Tribunal Andaluz, incluso, echó por tierra la pretensión de la Fiscalía de que se repitiera el juicio. El Ministerio Público, frente a las tesis de la acusación, que representó la abogada María José Atoche en nombre de la familia, durante la instrucción del caso y el juicio nunca apreció en la actuación del acusado ni un asesinato ni una agresión sexual. Y en el recurso volvía a insistir en que no hubo violación y que no fue un asesinato sino un homicidio.

Ahora, el Supremo, en una sentencia de 3 de julio, a la que ha tenido acceso este periódico, vuelve a desestimar las pretensiones de la defensa de Adrian para intentar eliminar la violación en los hechos enjuiciados, cuestionando la valoración del jurado al respecto de la agresión sexual partiendo del informe de los forenses y sus explicaciones sobre las lesiones que presentaba el cadáver de Rocío Caíz, a la que descuartizó y ocultó en distintas bolsas repartidas por distintas zonas del pueblo de Estepa.

La defensa ha mantenido que sí hubo relaciones sexuales el día de los hechos entre ambos, quienes ya había roto la relación, de la que había nacido un hijo; pero que fueron consentidas. Pero el Supremo no puede entrar a valorar una prueba de nuevo, en este caso una prueba pericial. Para el Alto Tribunal, la violencia ejercida para mantener las relaciones sexuales se apoya en prueba existente, legal y de cargo, y en un razonamiento lógico y coherente. Los forenses señalaron lesiones de defensa y compatibles con el abordaje de los órganos sexuales (cara interna del muslo y antebrazo) y aunque no se presente lesiones vulvares esto no implica que no se había producido una agresión sexual. «En el 80% de las agresiones sexuales no existen lesiones genitales», según los forenses.

Sober la falta de motivación del jurado para apreciar la agresión sexual, el Supremo señala que fue sucinta pero suficiente. Tuvo en cuenta las explicaciones de los forenses en el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Sevilla, como recogía la magistrada del tribunal. La agresión sexual fue respaldada por mayoría de ocho de los miembros del jurado. Por tanto, no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por posible déficit de motivación.

La Audiencia de Sevilla impuso prisión permanente revisable por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, y la atenuante de confesión, por los hechos ocurridos en un piso de Estepa, donde ambos protagonistas habían vivido hasta meses antes con su bebé de escasos meses. Además, se le impuso once años de prisión por un delito de agresión sexual con la circunstancia agravante de parentesco.

A las penas impuestas por violación y el asesinato, la Audiencia sumaba cuatro meses de prisión por un delito contra la memoria de los difuntos (descuartizamiento del cadáver) con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, y a seis meses de cárcel por un delito contra el estado civil de las personas (suplantación de identidad), ya que se hizo pasar por la víctima después de asesinarla, mientras que lo absuelve de delitos de violencia habitual, lesiones en el ámbito de la violencia de género y daños, ya que el jurado no consideró probados estos delitos.

Los hechos

Según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Sevilla: sobre las 19,45 horas del 2 de junio Adrian tuvo un enfrentamiento con Rocío en el piso, abordándola «con la intención de mantener relaciones sexuales contra la voluntad de la misma, empleando violencia para lograrlo, consiguiendo su propósito llegando a penetrarla vaginalmente». Y tras ello, «con ánimo de acabar con la vida» de la menor, «o al menos consciente y aceptando que podía suceder como consecuencia de su acción», el acusado se colocó detrás de la misma, «sin que esta pudiera defenderse de manera efectiva, atacándola por la espalda y por sorpresa, hallándose la misma desprevenida al no poder esperarse tal ataque», y le rodeó el cuello con un cordón «haciendo presión sobre el mismo», causando su muerte por estrangulamiento a lazo.

Cuando Rocío ya estaba muerta, el condenado la descuartizó con dos cuchillos, guardando los miembros descuartizados en varias bolsas de basura que durante los días posteriores esparció por diferentes zonas de Estepa. Un días después, Adrian se hizo pasar por Rocío y le envió un mensaje a la madre y a la hermana de la menor, «diciéndoles que se había ido de casa» del condenado y que se había marchado a Badajoz con un muchacho del que se había enamorado. La familia había denunciado su desaparición.

Para la Audiencia de Sevilla, Adrian «mató» a la joven «porque no aceptaba la ruptura, por su condición de mujer y por razón de su dominación sobre la misma». El acusado fue detenido varios días después. Su padrastro reveló a la Guardia Civil la intención de Adrian de fugarse.