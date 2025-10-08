Suscríbete a
Casi una treintena de padres de Casariche denunciaron los «juegos de chupar» de un profesor a sus hijos de 3 años

El docente está de baja desde el tercer trimestre del curso pasado; el juez, tras tomarle declaración, no adoptó medida cautelar alguna

Puerta del Colegio Lope de Vega de Casariche
Puerta del Colegio Lope de Vega de Casariche Ayuntamiento de casariche
Jesús Díaz

En torno al día 15 del pasado mes de abril tres familias de Casariche acudieron a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que podrían constituir un delito de abusos sexuales. Las presuntas víctimas eran sus hijas de tres años. Y el denunciado ... un profesor del colegio donde cursaban primero de Infantil, el CEIP Lope de Vega del municipio. Las niñas habían verbalizado que este docente les hacía participar de los «juegos de chupar».

