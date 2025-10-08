Casi una treintena de padres de Casariche denunciaron los «juegos de chupar» de un profesor a sus hijos de 3 años

En torno al día 15 del pasado mes de abril tres familias de Casariche acudieron a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que podrían constituir un delito de abusos sexuales. Las presuntas víctimas eran sus hijas de tres años. Y el denunciado ... un profesor del colegio donde cursaban primero de Infantil, el CEIP Lope de Vega del municipio. Las niñas habían verbalizado que este docente les hacía participar de los «juegos de chupar».

Después fueron cayendo más denuncias, tanto en la Guardia Civil como en los juzgados de Estepa. Hasta veintiséis familias han puesto en conocimiento de los investigadores y de los tribunales hechos similares sobre un total de 27 niños, de las dos clases de Infantil que existe en este centro público de este municipio de la Sierra Sur.

Según ha podido conocer este periódico, los niños verbalizaron «los juegos de chupar» a los que este profesor les invitaba durante el recreo, cuando coincidía con ellos, pues no era el tutor de ninguna de las dos aulas de Primero de Infantil. Estos juegos, según han trasladado los pequeños a sus padres, consistían presuntamente en tocamientos y «chuparse» entre los propios niños o al adulto. También relataron que a veces los obligaba a entrar con él en el baño de los profesores para realizarles tocamientos.

Las casi treintena de denuncias se interpusieron entre abril y junio, es decir, en el último trimestre del curso escolar 2024-2025. Los hechos, como ya avanzó este periódico, fueron trasladados por la Guardia Civil a la dirección del centro y ésta lo comunicó a la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía. Los padres, como han trasladado a este periódico algunos de ellos, han lamentado que ni unos ni otros han adoptado medida alguna, pues este profesor investigado se dio de baja casi a la par que se conocía en la dirección del centro lo que había sucedido. Y continúa en esta situación laboral.

Ayer la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmaba a este periódico que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Estepa (actual denominación de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción) recibió en abril la primera denuncia relativa a estos presuntos hechos. Hasta el momento han sido un total de 26 familias las que han denunciado hechos de similares naturaleza contra este docente, aunque esta cifra es susceptible de poder varias en las próximas semanas.

El docente no llegó a ser detenido en su momento ni puesto a disposición judicial. Después prestó declaración en sede judicial en calidad de investigado, no habiéndose adoptado ninguna medida cautelar contra él porque ninguna de las partes lo solicitó. Durante la fase de instrucción de la causa, se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir al investigado, según precisas las citadas fuentes judiciales.

El Ayuntamiento de Casariche, este pasado fin de semana, hizo público un comunicado en relación a este asunto ante la alarma social generada en esta localidad de poco más de cinco mil habitantes. Desde el Consistorio se trasladaba, «en estos momentos difíciles», su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público.

Para el gobierno municipal la prioridad en estos momentos, mientras avanza la investigación judicial, es «la protección y el bienestar de los niños» del pueblo. Ha puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar. De otro lado se ofrecía mantener una «colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad».

También piden desde el Ayuntamiento a la ciudadanía y a los medios de comunicación «evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias», recordando que la investigación judicial obliga a actuar con «la máxima prudencia y respeto».Las familias del centro educativo han iniciado una campaña para pedir que el maestro sea apartado definitivamente de las aulas.