Toscano lleva a Los Palacios el plan de 268 millones del Gobierno «para mejorar la capacidad, la seguridad y la conectividad» en la AP-4

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha aprovechado su visita al municipio de Los Palacios y Villafranca este lunes para presentar al alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, el plan de inversión por valor de 268 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado para la mejora de la AP-4, «sobre la que también urge el desbloqueo de los desdobles de titularidad autonómica», ha afirmado Toscano en apoyo a las peticiones del Consistorio para acometer las obras de conexión en la A-362 y la A-471.

«Mientras la Junta de Andalucía olvida Sevilla, el Gobierno de España moviliza una inversión millonaria de 268 millones de euros en la AP-4 que permitirán mejorar la capacidad, la seguridad y la conectividad de una de las principales arterias del sur peninsular, una mejora que pasa por la construcción de los desdobles para evitar las masificaciones y, por tanto, la seguridad», ha expresado Toscano sobre una vía en la que ya se eliminó del peaje como parte del plan de inversión, y en la que se esperan obras de ampliación y mejora que se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Entre ellas, destacan la construcción del tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, la remodelación de los enlaces de Los Palacios y El Cuervo -cuyos proyectos se encuentran actualmente en fase de redacción-, la duplicación de la N-4 en el tramo Dos Hermanas–Los Palacios y Villafranca, y la rehabilitación de firmes para garantizar un mantenimiento adecuado y una mayor seguridad en la circulación.

«Proyectos que llevan tiempo esperando»

«Con estas actuaciones, el Gobierno de España vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la mejora de las infraestructuras andaluzas y su disposición a colaborar con el resto de administraciones para hacer realidad proyectos que llevan demasiado tiempo esperando y que resultan imprescindibles para el bienestar de la ciudadanía», ha concluido sobre la actualización de las infraestructuras de la provincia de Sevilla.

En paralelo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones planteadas por el Ayuntamiento de Los Palacios ante la Junta de Andalucía, reclamando que el Gobierno autonómico cumpla sus compromisos en materia de infraestructuras de su titularidad en la A-362 para acometer el desdoble que une Los Palacios y Villafranca con Utrera, cuyo Estudio de Viabilidad fue adjudicado en mayo de 2021, y del que aún se desconoce el resultado final.

Por su parte, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, recordó que «el desdoble de la A-362 posee una importancia fundamental no sólo para el municipio de Los Palacios y Villafranca, sino para toda la provincia de Sevilla» y emplazó a la Junta de Andalucía para que «finalicen cuanto antes el citado Estudio, puedan licitarse las obras, y cumplan con lo que prometieron en 2019».