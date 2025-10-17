Suscríbete a
El Supremo no ve acreditada «exaltación» franquista en la medalla de la Diputación de Sevilla en 1969 a Utrera Molina

Avala la sentencia del TSJA que no considera probado que el reconocimiento derivase de su «participación activa en la represión», sino del «efecto favorable» de su gestión de gobernador civil

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la retirada de la medalla de oro de Sevilla a Utrera Molina

El falangista y exministro José Utrera Molina
Fernando Barroso Vargas

Punto y final en principio al litigio contencioso administrativo derivado del acuerdo de diciembre de 2016 del pleno de la Diputación de Sevilla, que revocaba definitivamente la medalla de oro que había concedido esta institución en 1969 al exministro de la era dictatorial y ex ... gobernador civil de Ciudad Real, Burgos y Sevilla José Utrera Molina.

