Suscríbete a
ABC Premium

Supera satisfactoriamente la segunda operación el policía herido de bala en Isla Mayor en un dispositivo contra el narco

Los médicos le han retirado parte del intestino delgado por el balazo recibido en la ingle y no prevén someterle a más intervenciones a corto plazo

Un inoportuno cruce entre los policías y un 'pickup' dispuesto para el alijo desató el tiroteo de los narcos en Isla Mayor

El segundo policía herido en Isla Mayor recibió un disparo en el chaleco antibalas que le rompió las costillas

Efectivos policiales en Isla Mayor
Efectivos policiales en Isla Mayor David Arjona/EFE
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El agente de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional herido de bala la madrugada del pasado sábado en Isla Mayor cuando participaba en un dispositivo de vigilancia a una organización del narcotráfico ha superado satisfactoriamente la ... segunda intervención quirúrgica a la que ha sido sometido en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla capital, donde ya fue operado a las pocas horas de recibir un impacto de bala en la ingle.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app