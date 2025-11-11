Supera satisfactoriamente la segunda operación el policía herido de bala en Isla Mayor en un dispositivo contra el narco

El agente de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional herido de bala la madrugada del pasado sábado en Isla Mayor cuando participaba en un dispositivo de vigilancia a una organización del narcotráfico ha superado satisfactoriamente la ... segunda intervención quirúrgica a la que ha sido sometido en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla capital, donde ya fue operado a las pocas horas de recibir un impacto de bala en la ingle.

Según han informado a este periódico fuentes próximas al agente herido, este pasado lunes el mismo fue sometido a esta segunda intervención quirúrgica, en la que los cirujanos le habrían retirado parte del intestino delgado, tras lo cual en principio no se prevé que sea necesario someterle a nuevas operaciones, al menos a corto plazo.

Este agente, junto con otros dos miembros del grupo Greco de la Policía Nacional, participaba la madrugada del pasado sábado en un dispositivo de vigilancia en la carretera de Toruño de Isla Mayor, que cuenta con una agrupación lineal de naves construidas de manera irregular años atrás.

Los agentes, quienes vigilaban desde un vehículo, habrían tenido un encontronazo con una camioneta tipo «pick up» que transportaba droga y desde la cual los narcos les habrían disparado con un rifle de guerra modelo Kalashnikov AK-47, con el resultado del citado miembro del Greco herido de bala en la ingle, un segundo agente con dos costillas rotas a cuenta de un proyectil impactado contra su chaleco antibalas y el tercer efectivo con una rotura de tríceps.

Los policías lograron eludir a los narcos, trasladando hasta el hospital Virgen del Rocío al efectivo herido de un balazo en la ingle, extremo por el que fue intervenido quirúrgicamente el sábado por primera vez y después este pasado lunes, como ha sido señalado.

A partir de ahí, aquel mismo sábado, la Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil, cercaba por completo la mencionada agrupación de naves de Isla Mayor, en una vía rural flanqueada por arrozales, interviniendo en la misma con decenas y decenas de vehículos y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), con la movilización de un helicóptero y de muchos agentes, con armas largas y todo tipo de equipamiento. Pocas veces se ve un despliegue de esta envergadura.

Los agentes protagonizaban un nuevo despliegue en estas naves este pasado lunes, de nuevo con efectivos especializados de los GOES, el Greco y unidades caninas, lo que da una idea del calado de la operación.

Hasta ahora, los agentes han logrado intervenir una primera partida de unos 700 kilos de hachís y dos coches robados en uno de los registros realizados en la zona de naves; además de otros 3.800 kilos de la misma droga en otra nave, que habrían sido transportados mediante una narcolancha procedente de la costa gaditana.

De momento, así, continúa abierta la operación promovida para localizar y detener a los autores de los disparos contra los citados agentes del Greco la madrugada del sábado.