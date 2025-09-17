Cae en Arahal una red que ocultaba combustible para narcolanchas a 50 kilómetros del Guadalquivir Por el momento hay siete detenidos y la investigación permanece abierta

En la tarde de ayer, martes 16 de septiembre, un dispositivo policial se desplegó en el Arahal, más concretamente en los alrededores del polígono industrial municipal La Cantarería, que cuenta con salida a la A-92.

En la operación, por el momento han sido detenidas siete personas, según ha avanzado El Pespunte. El operativo se activó en una persecución de un camión cargado de combustible, que presuntamente iba destinado para narcolanchas.

El seguimiento del vehículo comenzó en la provincia gaditana hasta el municipio sevillano, ya que el destino del camión era una nave ubicada en el polígono industrial de Arahal. Dicha ubicación no es frecuente, puesto que el municipio se encuentra a más de 50 kilómetros del Guadalquivir.

Persecución desde Cádiz

En el vehículo viajaban siete personas, una de ellas, tras cerrar la nave en un intento de salir y fue detenida de inmediato por la Policía Local. En el interior, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a los demás implicados.

Se ha iniciado una investigación del vehículo, que ha quedado intervenido en la nave, considerada una de las bases de operaciones de esta organización.

Por su parte, la operación permanece abierta y vecinos de la zona apuntan que a las 22:30 horas los vehículos policiales seguían en el recinto del polígono.