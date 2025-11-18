Sevilla triplica los casos de sarna en las residencias de mayores en sólo cuatro años

Las residencias de mayores de la provincia de Sevilla están viviendo un repunte alarmante de los casos de sarna en los últimos años. En este 2025 son ya 15 los casos contabilizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ... ante lo que la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) advierte de un dato preocupante. Sólo hay que echar la vista un poco más atrás para ver que el problema ha crecido en los últimos años hasta triplicar su número. En 2021 únicamente se registraron cinco casos, mientras que en el actual, que aún no ha llegado a su fin, ya son tres veces más.

Los dos últimos años han sido especialmente negativos en lo que respecta a la escabiosis en Sevilla, ya que los datos ofrecen 13 y 15 brotes de esta enfermedad en el 2024 y 2025, respectivamente. Desde FOAM reclaman respuestas a la Junta de Andalucía ya que, «la escabiosis, aunque es una enfermedad tratable, causa gran sufrimiento a las personas afectadas, con síntomas de picor intenso que pueden afectar gravemente a la calidad de vida». En esta Federación señalan que el aumento de este tipo de casos posiblemente estén vinculados a «deficiencias en los protocolos de prevención y detección temprana, a limitaciones en los recursos o a una falta de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gestión».

Por último, la FOAM reclama a la Junta de Andalucía que realice una investigación exhaustiva, especialmente con los casos de Málaga y Sevilla; que compare datos con otras comunidades y evalúe los recursos actuales destinados a prevención y control de infecciones en residencias, así como la revisión de los protocolos de prevención y actuación ante brotes de escabiosis.