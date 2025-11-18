Suscríbete a
Sevilla triplica los casos de sarna en las residencias de mayores en sólo cuatro años

En lo que va de 2025 ya se han contabilizado 15 casos, situando a la provincia como la segunda con más episodios en Andalucía

Una trabajadora sujeta la mano de una anciana en una residencia
Una trabajadora sujeta la mano de una anciana en una residencia EFE
Las residencias de mayores de la provincia de Sevilla están viviendo un repunte alarmante de los casos de sarna en los últimos años. En este 2025 son ya 15 los casos contabilizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ... ante lo que la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) advierte de un dato preocupante. Sólo hay que echar la vista un poco más atrás para ver que el problema ha crecido en los últimos años hasta triplicar su número. En 2021 únicamente se registraron cinco casos, mientras que en el actual, que aún no ha llegado a su fin, ya son tres veces más.

