La Junta realiza un mapeo de aguas estancadas para fumigar al mosquito causante del virus del Nilo

El pasado miércoles eran los alcaldes de Coria, La Puebla e Isla Mayor, Modesto González, Manuel Bejarano y Juan Molero, respectivamente, los que advertían de que no estaban de acuerdo con la decisión de la Junta de Andalucía de que fueran los municipios afectados los que corrieran con los gastos de las fases dos y tres de la lucha contra el mosquito , ABC ha podido averiguar que la «fumigación masiva» a la que se refería el presidente Juanma Moreno hace una semana es en realidad un «mapeo de las zonas de agua estancadas» y no de una actuación global sobre los arrozales , que se encuentran ya a pocas semanas de ser recolectadas.

Estas partes acotadas de arrozales y marismas son aquella s zonas donde «el agua no se mueve» , es decir aquellas donde se reúnen las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito, como los canales de riego, por lo que se descartaría la fumigación de los arrozales en su totalidad», apuntan fuentes de la Junta.

Y para ello, se está contando con la opinión de expertos, como la Federación de Arroceros de Sevilla, si bien la decisión final de la fumigación correspondería a la Consejería de Salud y Familias y no tanto así a la de Agricultura. Otro tema, y quizás uno de los que mayor controversia ha creado es quién asumirá los costes de esta operación, de ahí el cruce de opiniones estos días entre las dos administraciones.

Este mapeo de zonas de agua estancadas no forma parte del primer informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para controlar la población de mosquitos transmisores del virus del Nilo en Sevilla —que establecía un radio de acción de diez kilómetros a la redonda desde La Puebla del Río y Coria del Río donde se localizan parajes naturales y humedales susceptibles de acoger a estos insectos—, sino que surge con posterioridad a la fecha de la entrega a los ayuntamientos, el pasado 14 de agosto.

Pero mientras se avanza en la fumigación de las zonas verdes de cada municipio y que están siendo costeadas por los propios Consistorios, voces expertas apuntan en otra dirección.

Uno de los mayores expertos en arroz en la provincia de Sevilla es Vicente Cebolla , presidente de la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir (desde su fundación en 1986 hasta la actualidad), presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla (1990-2004), presidente del Grupo de Arroz Europeo (1996-2004) y presidente de varias comunidades de regantes de la zona. Cebolla no es partidario de una fumigación masiva de los arrozales, sino «de lo que hay alrededor de los pueblos, porque no sólo hablamos de arrozales, también afectaría al algodón por ejemplo. Lo que se hace ahora con petacas en las arboledas y zonas verdes los municipios no sirve para nada , lo que hay que hacer es actuar en el pueblo entero, como se hacía antiguamente, pero eso ya está prohibido. Veo difícil tirar cañonazos contra los mosquitos. Nos afecta a todos y además afecta al cangrejo rojo de la zona».

Además, este experto arrocero de la provincia expone que «los mosquitos están en las charcas en pequeños lagos artificiales de los pueblos; en los canales de riego el mosquito apenas dura porque el agua no está estancada porque siempre hay movimiento de entrada y salida de aguas».

Vox pregunta al Gobierno

Por su parte, los diputados nacionales de Vox por Sevilla, Reyes Romero y Francisco José Contreras, han registrado una batería de preguntas para que sean contestadas por escrito por el Gobierno central, en relación a los planes que tiene para la erradicación del mosquito propagador del virus del Nilo.

Romero aseveró ayer que «hasta la fecha, desconocemos si el Gobierno de la nación tiene un plan para erradicar este mosquito, incluso si tiene constancia de su presencia en otros lugares o si se está llevando a cabo un estudio para localizar al mosquito transmisor del virus».

Alcaldes del PSOE de la Ribera y el Bajo Guadalquivir demandan coordinación a la Junta Una decena de alcaldes y representantes municipales de ayuntamientos de la Ribera y el Bajo Guadalquivir han formalizado un escrito ante la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla en demanda de una reunión con su titular y con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, «para que la Junta asuma sus competencias ante la expansión del virus del Nilo en la zona, que emprenda medidas concretas para atajar el brote y coordine las labores de desinsectación y limpieza que están llevando a cabo las autoridades municipales con sus propios recursos». Según informa en una nota el PSOE de Sevilla, acompañados por la secretaria general provincial, Verónica Pérez, han estado presentes en la formalización del escrito los alcaldes, más representantes locales, de La Puebla del Río, Gelves, Lebrija, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Almensilla, Palomares, Las Cabezas de San Juan y El Palmar de Troya. Como portavoz, la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha explicado que solicitan a las autoridades de la Junta que les convoquen a una reunión para coordinar acciones contra el virus del Nilo, «porque el foco está en dos municipios pero estamos todos afectados y en cualquier momento podemos sufrir la misma situación». Por su parte, el alcalde de Lebrija , José Barroso, ha compartido que «nuestra preocupación son los vecinos y las administraciones no nos podemos poner de perfil». Ha certificado que desde los ayuntamientos de la Ribera y el Bajo Guadalquivir se está trabajando « y fumigamos en el casco urbano pero sin indicaciones ni una llamada de la Junta », advirtiendo de que en una localidad como Lebrija, con un término municipal de 33.000 hectáreas, «no tenemos recursos suficientes» para desinsectar tan extenso territorio, sin perder de vista que el virus del Nilo está alcanzando ya a enclaves como Morón de la Frontera o Jerez. Por su parte, Verónica Pérez ha mostrado el apoyo del PSOE de Sevilla a estos alcaldes ante la «preocupante situación» originada por el virus del Nilo para la ciudadanía y ha compartido la «reivindicación» municipal de que el Gobierno andaluz «tiene que ejercer sus competencias en salud pública y dar respuesta a la situación. Han pasado muchos días desde que se inició este foco y no ha habido coordinación de quien tiene las competencias, que es el Gobierno andaluz», ha reiterado