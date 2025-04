La riqueza en Sevilla por pueblos: Tomares es el municipio más rico y El Palmar de Troya, el más pobre

Tomares se alza como el pueblo más rico de Sevilla y de Andalucía si se atiende a los datos del IRPF. No obstante, los datos de la renta de todos los municipios arroja otro titular llamativo: El Palmar de Troya es el pueblo más pobre de la provincia y, a su vez, el segundo más pobre de España.

Esta localidad del Aljarafe sevillano con una renta media por habitante de 34.187 euros mantiene más de 21.000 euros de diferencia con el pueblo que menos ingresa, El Palmar de Troya, con 12.560 de renta media.

Tomares, con 25.359 habitantes, según los datos de los ingresos de 2018 lidera el ranking de los municipios más ricos de la provincia de Sevilla, incrementando su renta media con respecto al año anterior en 537 euros (un 1,57 por ciento), según los datos publicados por la Agencia Tributaria en base a los ingresos declarados de los 11.363 contribuyentes del municipio en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2018.

Los vecinos de esta localidad tras las correspondientes deducciones de impuestos ven reducida su renta de 34.187 a 27.131 euros disponibles. Esta cifra supera en más de un 19 por ciento la media de ingresos a nivel nacional , que se sitúa en 27.632 euros anuales. En el conjunto de España, Tomares es la localidad número 86 (de un total de 2.893 municipios de más de 1.000 vecinos que analiza la Agencia Tributaria) en cuanto a nivel de riqueza de sus moradores en el año 2018.

Pueblos con mayor renta

El top ten de los pueblos con mayor renta por habitante de Sevilla lo siguen completando otros municipios del Aljarafe -hecho que también se ha repetido en años anteriores- que, a su vez, también superan en una alto porcentaje la media de ingresos anuales y ocho de ellos superan los 30.000 euros. Además, también se corresponden con los pueblos más ricos de Andalucía.

Sevilla se encuentra en el puesto número ocho de este listado, a pesar de que incrementa su renta

El listado de mayor a menor, según la riqueza declarada en el ejercicio de 2018 es el siguiente: Tomares (34.187 euros), Espartinas (33.322 euros), Valencina de la Concepción (31.601 euros), Bormujos (30.511 euros), Castilleja de Guzmán (30.309 euros), Mairena del Aljarafe (30.304 euros), Gelves (30.092 euros), Sevilla (30.026 euros), Gines (29699 euros) y Palomares del Río (28.600 euros). Sevilla capital se encuentra en el número ocho de este listado, a pesar de que incrementa en 1.393 euros (4,64 por ciento) los ingresos con respecto al año anterior, de a 28.633 a 30.026 euros.

Hay que descender hasta el número once para localizar a un municipio que no pertenezca al Aljarafe sevillanos y que además es otro de los grandes núcleos de población, se trata de Dos Hermanas , con 25.379 euros de ingresos y que está casi un ocho por ciento por debajo de la media nacional. En una situación similar se sitúa Alcalá de Guadaíra en el número trece con 24.925 euros de ingresos. Este hecho no es casual ya que los pueblos que rodean a la capital son los municipios con las rentas más altas.

Pueblos más pobres

El Palmar de Troya , que obstenta el título de municipio desde 2018, entra en este listado como el más pobre de la provincia con 12.560 euros de ingresos. Esta localidad de 2.340 habitantes es, a su vez, el segundo municipio de más de 1.000 habitantes más pobres de España. Por debajo de El Palmar solo se encuentra Zahínos (Badajoz), con una renta de 12.459 euros por habitante.

La Sierra Sur de Sevilla alberga los pueblos con menos ingresos de media por residente. La relación de los diez pueblos más pobres queda de la siguiente manera: Marinaleda (13.739 euros), Villanueva de San Juan (14.193 euros), Los Corrales (14.444 euros), Badolatosa (14.459 euros), Pruna (14.644 euros), Martín de la Jara (14.794 euros), Montellano (14.797 euros), Algámitas (14.809 euros), La Lantejuela (14.985 euros) y Las Navas de la Concepción (15.140 euros). Todo estos municipios experimentan una ligera subida en la renta media en comparación a los ingresos del año anterior.

Decrecimiento de ingresos

Solo cinco pueblos de los 101 cuyos datos se han fiscalizado han visto reducido su nivel de renta con repecto al ejercicio del años anterior. Se trata de Castilleja de Guzmán con 546 euros menos de ingresos; Fuentes de Andalucía , con 236 euros y Almensilla , con 152 euros. Por debajo de las tres cifras quedan Aznalcóllar , con 27 euros y Villamanrique de la Condesa , con 15 euros de pérdida.

Por tanto, se pone de manifiesto la tendencia positiva en cuanto al incremento en el nivel de ingresos que, en este caso, está liderado por Pedrera con 2.558 euros más, pasando de 15.482 euros de renta media a 17.659 euros. Un escalón por debajo se encuentran hasta una docena de pueblos que suben su renta en torno a los mil euros: El Real de la Jara (1.419 euros), Sevilla (1.393 euros), Los Palacios y Villafranca (1.380 euros), El Ronquillo (1.316 euros), Bormujos (1.219 euros), Valencina de la Concepción (1.109 euros), El Cuervo de Sevilla (1.080 euros), Espartinas (1.078 euros), Herrera (1.078 euros), Las Navas de la Concepción (1.048 euros), La Puebla de Cazalla (1.038 euros) y Guadalcanal (1.026 euros).

Datos de Andalucía

Andalucía se situó entre las tres comunidades autónomas con menor renta bruta en España . En concreto, las comunidades con rentas más bajas fueron Extremadura, con 20.373 euros por habitante de media, seguida de Castilla-La Mancha (22.681 euros), Andalucía (23.018 euros), Murcia (23.538 euros) y Galicia (24.056 euros), si bien en todos los casos las rentas medias aumentan respecto al ejercicio anterior.

En cambio, la comunidad que registró una mayor renta media es Madrid , con una renta media bruta de 36.729 euros (+4,7%) por habitante, seguida por Cataluña (31.784 euros), Ceuta (30.401 euros), Islas Baleares (29.602 euros), Melilla (29.556 euros), Asturias (26.703 euros) y Aragón (26.318 euros).