El PSOE de Paradas critica el pacto de Pedro Sánchez con Bildu: «No tengo miedo a un tirón de orejas»

El miedo del PSOE a perder la votación sobre la nueva prórroga del estado de alarma forzó un arriesgado pacto con Bildu sobre la reforma laboral, cuando ya tenía asegurado el apoyo de Cs. Este pacto nacional no sólo ha sido muy criticado por el resto de formaciones, sino también desde las filas socialistas, incluso el malestar ha llegado hasta el pueblo sevillano de Paradas .

El secretario local de la agrupación, Manuel Rodríguez Reina , publicó ayer en el perfil de Facebook un comentario que rápidamente se hizo viral por su contenido.

«La comisión ejecutiva del PSOE de Paradas ha rechazado, rechaza y rechazará rotundamente cualquier pacto o acuerdo con EH Bildu , formación que no condena los crímenes de la banda terrorista ETA», así de claro lo dejaba escrito Manuel Rodríguez, quien explicaba a ABC los motivos por los que decidió expresar su opinión a este acuerdo.

«Puede resultar llamativo, pero es nuestra postura; el PSOE no tiene nada que pactar con este partido ; si quieren, que sean ellos los que se sumen al pacto, pero no que los socialistas pactemos con un partido que no condena los crímenes de ETA».

Manuel Rodríguez Reina ABC

Esta postura salió de la reunión que mantuvo la ejecutiva local, que será elevada a la asamblea que se celebra este martes para, «en el caso de ser refrendado , hacerlo extensivo a los comités provincial, regional y nacional », detalló Rodríguez, quien formó parte de la lista electoral del PSOE en las pasadas elecciones no logrando acta de concejal —ocupó el cuarto puesto y solo salieron elegidos tres ediles del PSOE en unos comicios que ganó por mayoría absoluta Adelante—.

Además, el secretario local de los socialistas paradeños reconoció que no tiene miedo a posibles represalias por parte de los órganos superiores del PSOE por expresar «lo que pienso, porque yo no como de la política y no me espero ningún tirón de orejas porque para eso somos libres de expresar nuestras opiniones. Es nuestra postura en este asunto», espetó.

Asimismo, Manuel Rodríguez recordó el apoyo que llevó a cabo un concejal de Adelante del Ayuntamiento de Paradas hace un año en una marcha a favor del agrupamiento de presos en el País Vasco. «Que nadie se confunda o trate de confundir. ¿Queda claro?», concluye el comunicado.