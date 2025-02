'La Margari', el azote de Sánchez Gordillo tras cuarenta años de fidelidad

Quienes la conocen saben que siempre ha estado a su lado, en cada protesta, en cada asalto, como el ocurrido en 2012 a un Mercadona de Écija. Hablamos, por una parte, de Margarita Pradas -conocida en toda Marinaleda como 'La Margari' - y ... por otra, del alcalde más longevo de la democracia, con 42 años ostentando la vara de mandos al frente del Ayuntamiento, Juan Manuel Sánchez Gordillo .

Hoy día no se pueden ni ver. Incluso casi a diario esta vecina le dedica vídeos en Facebook donde llama al regidor «mercenario, terrorista, dictador, sanguinario, fascista». Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años para que esta relación haya virado tan radicalmente?

Vayamos por parte. Estos días se cumple precisamente un año del encierro de Margarita, su esposo y su hija en el propio Ayuntamiento de donde fueron desalojados por la Guardia Civil días más tarde. El motivo que esgrimía esta familia es que el alcalde llevaba «dos años sin abrir la bolsa de trabajo de ayuda a domicilio» y con ello sin poder trabajar su hija.

Poco tiempo después, eran seis las trabajadoras de este servicio social las que iniciaban una campaña contra el alcalde por «habernos afiliados a la CGT al no cumplirse nuestros derechos laborales», un asunto que se encuentra en estos momentos judicializado. Además, el último caso en conocerse es el de otra trabajadora municipal que ha sido despedida por cogerse vacaciones . En un año, los trabajadores de Marinaleda se han rebelado y eso es algo al que no está acostumbrado Sánchez Gordillo.

Pero en el caso que nos ocupa de 'La Margari', fue a raíz de unos años atrás cuando las relaciones entre ella y el alcalde empiezan a romperse, algo que se aceleró de manera brusca el pasado verano con este encierro. Desde entonces, ella gana cada vez más seguidores con sus vídeos de denuncia contra las «injusticias del dictador», como muchas veces se refiere al alcalde, quien desde hace tiempo no acude al Ayuntamiento debido a su estado de salud tras el ictus que sufrió hace más de dos años.

La pandemia obligó a que los plenos se celebrasen de manera telemática y en los mismo apenas interviene Gordillo, incluso cuando lo hace de manera textual, como el corte de mangas que le dedicó a un concejal de la oposición.

Recuerda en sus vídeos que hace varios años el alcalde le pidió que fuera ella a insultar a un socio de la Cooperativa Los Humosos que da trabaja a gran parte del pueblo, pero ella se negó porque «él no me había hecho nada», recuerda. Eso ya le sentó como un jarro de agua fría a Gordillo, que no estaba acostumbrado a que nadie en su pueblo le llevara la contraria. Pero el alcalde le insistió varias veces más e incluso «vino a mi casa para convencerme, pero le insistí que no iba a insultar a nadie». «Atente a las consecuencias» , le espetó el regidor comunista.

A partir de entonces, dejó de existir ese 'feeling' entre ambos. Así pasaron varios años hasta que Gordillo se 'vengó' de ese 'no' de esta mujer de 56 años. El encierro en el Ayuntamiento no fue sino la gota que colmó el vaso de la venganza contra Margarita Pradas.

«Dictador, devuélvele el trabajo a mi hija, que eres muy malo y has dejado sin el pan a mis nietos . La echaron cuando estaba de baja médica y tras recuperarse la bolsa estaba cerrada», recuerda en no pocas ocasiones en sus más de cien vídeos que ha grabado hasta la fecha contra «las injusticias» del alcalde, al que tilda de «fariseo y mentiroso».

Asimismo, en varios de ellos comenta que está siendo hostigada de manera anónima en las redes y recibiendo continuas amenazas : «Aquí me tenéis, sabéis dónde vivo y si tenéis coj... entrad y decírmelo a la cara», expresa sin miramientos. Desde hace unos meses, una pancarta ondea en su balcón: «Contra los abusos de Gordillo».

En no pocos de sus mensajes en Facebook también carga contra el teniente de alcalde , Sergio Gómez, que está llamado a ser el sustituto de Gordillo y quien realmente ejerce como regidor debido a la salud del que desde 1979 ostenta el poder en un pueblo de apenas 2.600 habitantes. Aunque viendo los escasos 44 votos que obtuvo su partido con respecto a Avanza Marinaleda en las pasadas municipales de 2019 y tras dos años de crispación en el municipio, quizás el «chiringuito» de Gordillo deje de ser una «utopía».