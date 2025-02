La Mancomunidad de la Vega manda un certificado falso a sus empleados para el uso de las mascarillas

La Mancomunidad de la Vega , dedicada a la recogida de residuos en esta comarca de la zona norte de Sevilla, ha remitido un certificado falsificado a sus trabajadores para acreditarles que las mascarillas que les reparte tienen una duración de ... 35 horas . La empresa pública ha estado entregando sólo un equipo de protección individual (EPI) por semana a los empleados cuando éstas sólo sirven para «un turno de trabajo» , tal y como certifica oficialmente y confirma a ABC la propia sociedad que las suministra, Andaluza de Filtros S.L. (Andefil).

Ante la queja de los más de cien empleados que tiene la mancomunidad, a los que se le prohíbe usar otras mascarillas que no sean las que se les entrega, desde la dirección de la empresa pública se envió un documento en el que se manipulaba el certificado oficial de Andefil, utilizando el mismo formato que el oficial y la firma, añadiendo un párrafo en el que se hace constar lo siguiente: «Que la mascarilla filtrante, Optima Sense, debido a su tecnología de nano fibra, es una mascarilla reutilizable , para un total de 35 horas pudiendo ser discontinuas segmentadas en varias jornadas laborales».

Desde la empresa suministradora explican sorprendidos a ABC que «obviamente no es el oficial» y que «está claro que es una falsificación» . De esta forma, expusieron que «con la homologación que tenemos, nunca hacemos una prueba real del tiempo de uso de las mascarillas y no podemos dar una cifra concreta de las horas porque depende del uso que se haga de ellas». Es decir, no es lo mismo un uso discontinuado que otro constante en situaciones medioambientales más duras, como pueden ser los vertederos y la recogida de basuras, que se ven más afectadas. Por ello, «sólo acreditamos que dura una jornada de trabajo» , indicaron a ABC.

La empresa suministradora confirma que está falsificado usando su firma y que sus mascarillas duran «un turno de trabajo»

Este documento manipulado se le remitió a los trabajadores a través de un grupo de Whatsapp, por parte de un jefe de oficina, acompañado de un mensaje en el que se indicaba que «se manda declaración de uso de las nuevas mascarillas para protección contra el Covid (...), que tienen certificado un uso de 35 horas en diferentes días, siempre manteniendo cuidado de guardarlas bien entre uso y uso. Se facilitan cuatro unidades para el turno de un mes de trabajo». Incluso, según ha podido saber este periódico, uno de los técnicos hizo un vídeo a los trabajadores en los que les explicaba que había que echar un spray y colgarlas en un tendedero para un mejor cuidado.

La mancomunidad, cuyo presidente es Antonio Garrido , concejal socialista en el Ayuntamiento de Guillena, cuenta con más de cien trabajadores, a los que les obliga a hacer el uso de estos equipos de protección, que son de buena calidad pero su duración sólo se certifica oficialmente para una jornada de trabajo. Hace unos meses, los empleados consultaron si era posible utilizar mascarillas propias, pero se les indicó que, para ello, necesitaban aportar un certificado sobre la validez de las mismas. Ahora, son los empleados quienes le han exigido a la mancomunidad un documento que acredite el uso semanal de estos productos de protección contra el Covid.

La mancomunidad asegura que ese certificado se lo pidieron a un intermediario que hizo las gestiones

Aunque se desconocen los motivos por los que una empresa pública remite un certificado falso sobre un asunto de salud para más de cien empleados que trabajan con residuos de todo tipo, está la suposición de que se trata de un intento de reducir costes. El precio de venta unitario de estas mascarillas era de 2,80 euros y se adquirían en paquetes de diez (ahora con la reducción del IVA, aunque no afecta a estos EPI profesionales, Andefil lo ha rebajado a 26,06 euros el pack). Desde la empresa que las fabrica explicaron a ABC que «existe un escalado dependiendo del volumen, ya que resulta más económico cuantas más se adquieran» y que todas las negociaciones han sido a través de un comercial externo.

«Lo mandaron ellos»

El presidente de la mancomunidad, Antonio Garrido, explicó a ABC «fueron ellos -la empresa suministradora- quienes nos mandaron ese certificado de 35 horas y nos dijeron que tuvieron un error de transcripción porque en realidad eran 25 horas de uso», pese a que desde Andefil aseguran a ABC que en ningún caso da un número de horas concreto y sólo garantiza «una jornada de trabajo». Así, desde la dirección de la empresa pública niegan haber falsificado ningún documento, y que ese certificado lo envió el comercial que sirvió de intermediario.

Por otro lado, la mancomunidad asegura que, en principio, buscaban unas mascarillas que duraran una semana completa y en diferentes turnos de trabajo, y que este comercial les aseguró que eran reutilizables. Asimismo, exponen que «ya hemos empezado a dar seis mascarillas al mes en vez de cuatro» a los empleados.

El presidente de la mancomunidad ha remitido este jueves un comunicado a sus trabajadores para aclarar los hechos. Así, defiende que el ente público «siempre ha velado» por su seguridad y que, para cumplir con su obligación, cuenta con una empresa de prevención de riesgos laborales que «certifica el cumplimiento de todas las normativas relacionadas con recursos humanos». En cuanto a la adquisición de las mascarillas, Garrido informa que el pedido se realizó «a través de un comercial que actúa en nombre y representación de la empresa» y que fue éste quien aportó «toda la documentación» sobre la homologación de los EPI, «incluyendo una declaración en la que se especifica testualmente que dura 35 horas». Por otro lado, la mancomunidad asegura que «no tiene interés económico ni de otra índole a la hora de realizar la compra de cualquier producto o servicio».