El varón habría fallecido por causas no violentas, según la Guardia Civil

Localizado en su casa de Aznalcóllar el cadáver de un varón fallecido días antes en el inmueble El varón, de 53 años, habría fallecido por causas no violentas dentro de su domicilio

El hombre de 53 años encontrado muerto el pasado lunes en su casa de Aznalcóllar (Sevilla) falleció hace al menos una semana y la investigación ha descartado que se haya producido una muerte violenta en este caso.

Según ha explicado a Efe el alcalde de la localidad, Juan José Fernández, el fallecido no había sido visto por sus vecinos en los últimos siete días y comenzaron a sospechar de que algo pasaba cuando su perro comenzó a ladrar ayer compulsivamente desde el balcón de la vivienda.

Una de las vecinas avisó al alcalde de que hacía al menos seis días que el fallecido no salía al balcón , donde recogía la comida que sus vecinos le daban con una cuerda desde la calle para no tener que salir, y tras llamar a la puerta y no recibir respuesta decidió avisar a la Policía.

Los agentes accedieron a la casa por el balcón y descubrieron el cadáver en una habitación de la casa.

El cadáver fue llevado al Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia.