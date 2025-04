El hostelero solidario con los camioneros por el coronavirus al que «asaltó» Sánchez Gordillo en 2012

El hotel restaurante El Hacho, en Lora de Estepa , se convirtió ayer en el gran protagonista de las redes sociales gracias a la manera en que sus propietarios, los hermanos Borrego, de manera altruista mostraron su solidaridad con los camioneros dejándoles comida y bebida gratis las 24 horas en una furgoneta ubicada en el parking del mismo.

En pocas horas, el vídeo estaba ya en todos los telediarios nacionales y periódicos del país, incluido ABC, que pudo hablar con los propietarios —es un negocio familiar— para que explicaran por qué surgió esta idea solidaria.

El restaurante está a pie de carretera de la A-92, a la derecha en sentido Málaga, que une las provincias de Sevilla y Málaga y es muy frecuentado por miles de conductores a lo largo del año, especialmente por los camioneros, que encuentran en este lugar un excelente cobijo para su descanso entre tantos kilómetros recorridos.

Pero además, hay otro restaurante, el Hacho II que queda a la derecha pero en dirección Sevilla, a pocos kilómetros del anterior cuyo dueño es uno de los hermanos propietarios del que presta esta labor solidaria y altruista con los camioneros. Augusto Borrego es su propietario y hace ocho años también estuvo en el foco de la noticia, si bien por otro motivo bien distinto. Era el 29 de marzo de 2012 cuando, en la primera huelga general decretada en el país —hubo una segunda en noviembre de ese año contra el gobierno de Mariano Rajoy—, un piquete informativo «comandado» por el alcalde de Marinaleda y por aquellas fechas parlamentario andaluz electo por Sevilla de IULV-CA y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo , asaltaba el establecimiento.

Así lo denunció Augusto Borrego en su día, quien formuló una denuncia ante la Guardia Civil de Estepa en la que detallaba que además de irrumpir en su interior de manera inesperada mientras «varios clientes estaban almorzando», algunos de los integrantes del piquete aprovecharon para sustraerle alimentos por valor de 500 euros , tras entrar al grito de «¡fascistas, levantaos de la mesa!» por tenerlo abierto, llegando incluso a amenazar a su hija por salir en defensa de su madre: « Sal que te mato, rubia» , se recogía en la denuncia.

Entraron insultando a los clientes, amenazando a un familiar y robando alimentos por 500 euros

El dueño del establecimiento hostelero señaló a Sánchez Gordillo como responsable del piquete , acusándole de no hacer «nada por evitar el robo de la mercancía», pese a ser consciente de ello, «ya que eso estaba ocurriendo en su presencia».

En el atestado, Borrego aportó un vídeo de las cámaras de seguridad del local donde se observaba todo lo que denunciaba, según se recogía en las páginas de este periódico por esas fechas. Por su parte, Sánchez Gordillo anunciaba días más tarde que iba a presentar una denuncia «por calumnias» contra el propietario, además de asegurar que no participó en los hechos denunciados, poniendo en duda la versión del propietario, al mismo tiempo que precisó que entre los piqueteros no solo había personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, sino también gente de CC. OO. y UGT, tanto de Marinaleda como de otras localidades sevillanas, como Casariche y Badolatosa.

En una entrevista concedida a ABC días más tarde, el hostelero explicaba que «la verdad es que no se ha portado bien con nosotros Sánchez Gordillo. Una cuñada mía fue a su casa para hablar con él y que nos pidiera disculpas y no quiso, aunque al final ni falta que hace. No me esperaba esto de gente que se dice de izquierdas. Tenía que denunciarlo porque si no, el Gobierno no se entera de la película».

