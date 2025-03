Giorgio Armani escoge el municipio de Marchena para la presentación de su último perfume femenino

¿Qué une la marca italiana Giorgio Armani con Marchena? La respuesta está en seis segundos, pero seis segundos muy bien aprovechados y... promocionados. Sobre todo si detrás de todo ello está una marca internacional como la italiana, que ha rodado en el municipio ... sevillano de Marchena parte de un anuncio para promocionar la venta de su último perfume femenino , «My way».

El rodaje de la firma en Marchena tuvo lugar el pasado otoño y para ello se buscaron varias localizaciones del municipio, incluida la Plaza de Santa María , que a lo largo de varios segundos sale transformada en un mercado de frutas donde la protagonista del anuncio, la modelo y actriz Adria Arjona , disfruta del ambiente recreado en este bello rincón del municipio marchenero.

La historia de este rodaje hay que situarlo el 18 de noviembre del pasado año, cuando un equipo de técnicos de la agencia que trabaja para Armani se dispuso a tomar las primeras imágenes del que iba a ser el último anuncio de la marca sobre uno de sus perfumes, y que sale a la luz ahora justo antes del inicio de la campaña de Navidad.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Marchena, Teresa Jiménez, fue la que se puso en contacto con la productora que iba a rodarlo. Fue ella misma quien coordinó todo desde el Consistorio para que el entorno de la iglesia de Santa María de la Mota se transformara en uno de los paisajes del anuncio , un mercado de frutas y flores en plena calle. Para ello se dispuso de todas las facilidades por parte del Ayuntamiento para organizar este vídeo de la firma italiana.

Todo real, las flores, las frutas... que acabaron en un convento cercano a este escenario e incluso algunos vecinos pudieron deleitarse con las mismas. Para ello se contó con el beneplácito de las hermanas del convento , que accedieron a dejar entreabierta la puerta de la iglesia, como exigía los productores del rodaje del anuncio de la marca italiana.

La actriz y modelo Adria Arjona en el recreado mercado de flores y frutas de Marchena ABC

La encargada de protagonizar este «spot» de Armani es la modelo Adria Arjona, que aparece a lo largo del vídeo en diferentes localizaciones del mundo , mostrando la esencia de un perfume que ya se comercializa en todo el mundo. Y entre estos escenarios, Marchena. Arjona aparece en el vídeo paseándose por ese recreado mercado de flores y frutas del entorno de la iglesia de Santa María de la Mota.

La modelo, que comparte nacionalidad puertorriqueña y guatemalteca, ha saltado a la actualidad por protagonizar varias series de televisión , como «True detective», «Person of Interest» y «Good Omens». Arjona es la hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres.

«Conoce a Adria Arjona, la cara de "My way", la nueva fragancia femenina de Giorgio Armani. Ella no ha sido retocada ni sigue un guión, es una curiosa exploradora que encarna perfectamente la experiencia de esta fragancia auténtica . Nos invita a unirnos junto a ella para sus encuentros únicos», así describía la marca italiana a la protagonista de este anuncio rodado en parte en Marchena.

Armani, fundada en Milán en 1975, fabrica y diseña productos de lujo como accesorios de moda, prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa interiores, joyas, relojes y gafas y está presente en más de 300 tiendas de 36 países.