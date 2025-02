No habrá control horario para salir a pasear o hacer deporte en 44 pueblos de Sevilla

Un total de 120.360 sevillanos , que residen en los 44 municipios de la provincia de Sevilla que cuentan con menos de 5.000 habitantes, podrán salir a la calle a pasear o a hacer deporte a la hora del día que prefieran entre las seis de la mañana y las once de la noche a partir de este sábado, según los requisitos impuestos por las autoridades sanitarias.

La provincia de Sevilla alberga 44 municipios con una población inferior a 5.000 habitantes , según las cifras oficiales del padrón municipal a 1 de enero de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), unas localidades que no se verán sometidas a las franjas horarias en las salidas a la calle durante la fase 0 de la desescalada establecida por el Gobierno.

En la provincia de Sevilla, la Sierra Norte es la comarca con mayor despoblación debido al descenso de la natalidad y la emigración de los jóvenes hacia el área metropolitana. También en los últimos años ha perdido habitantes la Sierra Sur, aunque a un ritmo mucho menor.

El ranking de municipios que cuentan con menor población lo lidera El Madroño, con 278, seguido de San Nicolás del Puerto (596), Castilleja del Campo (629), El Garrobo (790) o Lora de Estepa (862) que cierra el listado de los núcleos poblacionales con menos del 1.000 habitantes. No obstante, este inventario se extiende hasta otras localidades que ya rozan los 5.000 habitantes como Castilblanco de los Arroyos (4.864), Villanueva del Río y Minas (4.858), El Coronil (4.746) o Cazalla de la Sierra (4.718) y que por poco margen no se regirán por la orden que publica el Boletín Oficial de Estado (BOE) que fija las franjas horarias en las que las personas mayores de 14 años pueden pasear y hacer deporte desde este sábado.

Según dicha orden, dictada por el Ministerios de Sanidad y hecha pública este jueves por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, para evitar aglomeraciones en el espacio público se establecen unos horarios que no se aplican en este caso en 44 pueblos de Sevilla cuya población es igual o inferior a 5.000 habitantes y en los que las salidas se podrán realizar entre las 6 y las 23 horas.

Condiciones para salir a pasear o hacer deporte

La normativa indica que es posible salir a pasear de dos en dos , siempre que sean personas que convivan juntas o solo si se va a realizar alguna actividad deportiva como correr o montar en bicicleta a la hora del día que prefieran. Las condiciones que sí se aplican de la misma forma en todo el país, son las de no alejarse más de un kilómetro del domicilio en el caso de los paseos y no salir del término municipal para realizar la práctica deportiva.

Las personas dependientes podrán salir también acompañadas por una persona empleada de hogar a cargo o cuidadora habitual. En cuanto a la salida de los niños, tampoco cambia la norma vigente en cuanto a que tienen que estar acompañados de un adulto y que podrán realizar un paseo diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto a su domicilio.

Poblaciones con Covid-19

Esta discriminación por número de habitantes para no aplicar las franjas horarias no atiende a ningún criterio sanitario, como ejemplo, se puede tomar el caso de la provincia de Sevilla, ya que de los municipios con menos de 5.000 habitantes en los que no se aplica la norma solo 17 pueblos , menos de la mitad, no han registrado ningún caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Los restantes 27 pueblos que no tendrán restricciones horarias han tenido poca incidencia del Covid-19 registrando la mayoría de ellos uno o dos casos de infectados. Sin embargo, en otros pueblos como La Roda de Andalucía, con 4.183 habitantes, se han confirmado 11 casos, lo que eleva la tasa de incidencia por cada cien mil habitantes a 263 casos. Esta situación es similar a la de El Pedroso, con 2.018 habitantes, y siete casos de coronavirus; la tasa de incidencia es de 347. Aznalcázar, que ya cuenta con 4.586 vecinos, baja la tasa de incidencia a 131 casos.

Pueblos con cero casos de coronavirus

El grupo que conforman los 17 pueblos de Sevilla de menos de 5.000 habitantes sin ningún caso de coronavirus se concentra principalmente en la Sierra Norte: Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, Almadén de la Plata, El Garrobo, El Madroño, El Real de la Jara, La Puebla de los Infantes y Peñaflor.

En la Sierra Sur son cuatro los pueblos sin rastro del Covid-19: Algámitas, Badolatosa, Aguadulce y Lantejuela. Y cierran este recuento las localidades de Pruna, El Coronil, Los Molares, Castilleja del Campo y El Palmar de Troya.