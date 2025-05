Caso del niño de Morón: «Cómo se puede vivir pensando que a tu nieto lo tiraron en un contenedor»

Hace cinco meses que un menor de Morón con una discapacidad severa está desaparecido. La última persona que estuvo con Antonio David fue su madre, a quien reconocen todos los que la conocen como una incasable cuidadora para un niño condenado ... a una silla de ruedas. Es también la persona que puede decir dónde se encuentra su hijo. Pero hasta ahora no ha dado a la Policía ninguna pista fiable que les haya conducido a localizar al adolescente. Tras permanecer ingresada por un fuerte brote psicótico, quedó en libertad aunque está siendo investigada y tiene obligación de comparecer regularmente en el juzgado.

Esta rocambolesca historia tiene otra pata, la que conforma la familia paterna del menor , quienes han emprendido una lucha para que el caso no caiga en el olvido. Lo único que reclaman es saber dónde está Antonio David. Incomprensiblemente, esta legítima demanda no la comparte la familia de Macarena, madre del menor, que ha arropado a la mujer y la defienden de cualquier sospecha. ABC ha hablado con la abuela paterna, María Partida, y la tía de Antonio David, Isabel Barroso, en su casa de Morón, donde aguardan a tener noticias definitivas.

Lo último que saben se lo contó la propia Macarena el pasado 24 de diciembre: «Me llamó por teléfono. Me dijo, Mari tienes derecho a saber lo que ha pasado. Le pregunté ¿dónde está David? y me contestó que se le había muerto. Que se había puesto muy enfermo, con mucha fiebre. Le insistí por qué no había ido al médico y había pedido ayuda como siempre había hecho. Pero no me aclaraba nada, sólo que tras morirse lo dejó junto a un contenedor », explica María. A quien algo de esa breve conversación le heló la sangre. «Me contó que le había tapado con una manta. Como si quisiera decirme que lo había arropado. Sentí que estaba tratando de tener la conciencia tranquila».

María sólo pide encontrar a su nieto Rocío Ruz

Ésa fue la primera versión que ofreció Macarena cuando fue localizada en una gasolinera de la provincia de Segovia, muy desorientada, al día siguiente de marcharse de Morón con Antonio David. De allí fue hospitalizada en un área de psiquiatría donde tuvo que ser medicada. Fue el 13 de septiembre cuando la hermana del menor, Miriam, acudió a casa de su abuela para avisarles que le había llamado la Policía: «Habían encontrado a su madre y cuando ella les preguntó dónde estaba su hermano, le comentaron que allí no había nadie. Fue entonces cuando le aconsejaron que pusiera una denuncia y fueron ella y mi hijo -padre de Antonio David- a la Policía».

Con posterioridad a ese primer relato, la única persona que consta como investigada en esta caso, cambió varias veces de versión y los investigadores han indagado en todas ellas. Así, ha estado rastreando durante semanas los vertederos de Valdemingómez y Pinto (Madrid) sin éxito. Sobre la posibilidad de que la madre se deshiciera del cuerpo de su hijo, a la abuela y su tía les cuesta trabajarlo creerlo: «¿Tan bien lo va a hacer una persona para que no aparezca nada, ni siquiera la silla? ¿Con todas las técnicas que a día de hoy utiliza la Policía y no van a encontrar nada?»

La esperanza de encontrar a su nieto o sobrino con vida se les antoja muy remota. «Han pasado ya cinco meses. Es un niño completamente dependiente y no creemos que nadie se fuera a quedar con él sabiendo además que lo estamos buscando. Es muy doloroso, pero al menos esperamos encontrarlo para darle un entierro digno», dice Isabel. A toda la familia le atormenta la idea de que efectivamente el desenlace final haya sido el que le contó Macarena la pasada Nochebuena a María: «Cómo se puede vivir pensando que a tu nieto lo han tirado a un contenedor. No hay consuelo posible ».

El pasado día 13, cuando se cumplían cinco meses de la desaparición, la familia organizó una concentración en Morón para reclamar justicia. Van a repetirla todos los meses hasta que aparezca el menor

Tanto María como Isabel son prudentes y no señalan directamente a Macarena. Guardan un respeto escrupuloso hasta el punto que no quieren salir en prensa con la fotografía de Antonio David. «No tenemos el consentimiento de la madre y no queremos enfrentamientos», asegura una abuela rota de dolor. Aseguran con rotundidad que siempre ha sido una buena madre , volcada en el cuidado de su hijo. Por eso les cuesta tanto creer que pudiera deshacerse del cuerpo de su hijo en un contenedor. Aunque llegado a ese extremo, tratan de buscar respuestas en el trastorno bipolar que presenta Macarena. «Nosotros no sabíamos nada de que tenía esa enfermedad y quién sabe lo que le pudo pasar por la cabeza. Ella dijo que cuando estuviera buena contaría dónde está David y eso es sólo lo que queremos, que nos diga dónde está». La sombra del martirio que vive la familia de Marta del Castillo, que llevan más de una década buscando sus restos, planea sobre ellos.

El pasado 13 de septiembre celebraban una concentración en Morón para reclamar que el caso no caiga en el olvido. No les llega información de la Policía, tan sólo que el asunto está declarado secreto . Por eso, van a repetir la acción todos los días 13, en recuerdo de una fecha marcada a fuego. La búsqueda de este menor no ha reunido a su familia sino que la ha dividido por completo. La hermana del desaparecido, muy activa en redes sociales, critica a su abuela y a su padre y en una de sus últimas publicaciones cuestiona la colocación de carteles con la fotografía de Antonio David que se ven por muchas fachadas de la localidad. Un enfrentamiento que añade aún más incertidumbres al caso.