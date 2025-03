Un carpintero sacro crea un brazo robótico para esculpir imágenes de Semana Santa

La Semana Santa no solo aporta en el haber del acervo espiritual y cultural de creyentes y cofrades, hoy día también cuadra balances de los de toda la vida, los económicos. De hecho, existe una industria más que consolidada que genera muchísimos puestos de ... trabajo en torno a la Semana Mayor y que en las últimas décadas se mostraba pujante y al alza hasta que el pasado mes de marzo llegó el coronavirus y provocó la suspensión de las procesiones y, por ende, un considerable aminoramiento de la carga de trabajo de dicho gremio.

Un ejemplo paradigmático y cristalino de lo mencionado es el caso del taller de Enrique Gonzálvez (Los Palacios y Villafranca, 1981). Dedicado a la carpintería religiosa desde hace casi veinte años, es todo un referente en el arte sacro andaluz, como lo atestigua el hecho de trabajar habitualmente para escultores de la talla de Juan Manuel Miñarro, Romero Zafra o Navarro Arteaga , y para hermandades tan relevantes como la Macarena (obra suya es la parihuela que el paso de virgen estrenó en 2019, y actualmente se está encargando de la restauración del mobiliario de la basílica), Los Panaderos o la Virgen de la Caridad del Baratillo (dos pasos que tenían previsto estrenar sendas parihuelas elaboradas por Gonzálvez).

De hecho, es la persona de confianza de muchos capataces de Sevilla. Cuando cogen un paso quieren que lo retoque Enrique, ya que éste les da el movimiento exacto que cada uno demanda.

No obstante, el volumen de trabajo ha disminuido considerablemente debido a la pandemia: en 2019 su taller realizó 18 parihuelas, este año solo 2. «Gracias a Dios tengo trabajo, no me puedo quejar en ese aspecto, pero es cierto que evidentemente no tengo el movimiento de los últimos años, y lo peor es que no hay visos de que la cosa cambie, ya que todo apunta a que tampoco habrá Semana Santa el próximo año (tal y como dio a entender hace unos días a este periódico Francisco Vélez , presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla)».

A la luz de estas circunstancias se entiende mejor la capital importancia de la acertada decisión que supuso para Enrique optar por diversificar su negocio de carpintería religiosa pocos meses antes del inicio de la pandemia. Así, ahora restaura mobiliario de iglesia (puertas, reclinatorios, bancos, muebles de decoración, artesonado, etc.) y, sobre todo, no para de trabajar gracias a un innovador proyecto.

De mente inquieta donde las haya, impulsado por las alas del entusiasmo que profesa por su oficio y apoyado en una tenacidad y paciencia envidiables, Enrique dedicó un año (que él mismo cataloga «de locos» por la complejidad de la empresa) a intentar hacer realidad aquello que tan bien pintaba en su cabeza: un brazo robótico que fuese capaz de tallar imágenes para la Semana Santa.

«Era una idea que llevaba tiempo madurando, y el año pasado me puse en serio con este proyecto. Ha sido un proceso largo y complicado hasta que hemos logrado lo que buscábamos. Lo menos importante es el brazo, lo difícil ha sido la implantación de un programa informático muy complejo que consigue un desarrollo y una funcionalidad espectacular , y que ha sido posible gracias al arduo trabajo del equipo que formamos dos programadores, un informático y yo».

Una vez que se escanea la pieza, el mismo escaner detecta imperfecciones que luego limpian digitalmente, posteriormente se escala al tamaño deseado y después se pasa al programa informático. Alcanzar a pulir los detalles de los pliegues y otras deficiencias supone una tarea muy laboriosa: al brazo robótico le programan en torno a siete millones de órdenes . Otro aspecto a tener en cuenta es elegir las brocas, ya que también ha tenido que diseñar brocas específicas para madera. «Al principio me iba a volver loco, yo sabía lo que quería, pero luego llevarlo a la realidad es muy complicado, hasta que por fin lo conseguí».

Existían brazos robóticos aplicados a las fallas de Valencia, por ejemplo, pero no a la Semana Santa. Hasta ahora solo existían fresadoras con apenas tres movimientos, y el ensamble es mucho menos preciso. «Me propuse innovar, y partí de cero. Lo que nosotros trabajamos tiene una fidelidad exacta respecto al boceto , de hecho, incluso puede eliminar alguna imperfección del original», recalca.

«Gracias a esta iniciativa no damos abasto , y nos está sirviendo para compensar la pérdida de encargos de parihuelas derivada de la pandemia». Así explica el palaciego cómo funciona este proyecto hecho realidad: «El escultor nos entrega un boceto pequeñito (en torno a 45 centímetros), nos dice el tamaño que quiere, y con el programa informático lo escalamos y lo sacamos exactamente igual (sobre 1,75 metros)», cuenta. «Algunos de los encargos que estamos recibiendo se podrán ver próximamente en la Semana Santa de Sevilla» , dice orgulloso mientras revisa algunas de las millones de órdenes que implanta para una imagen en la que está trabajando el robot en el momento de la entrevista y que irá a parar a una iglesia de México .

Admite que hay gente que al principio era un poco escéptica a la hora de apostar por esta forma de crear arte, algo de lo que Gonzálvez se defiende con soltura: «Yo lo que hago es pasar a madera de cedro y a una escala mayor lo que el escultor ha plasmado en barro previamente, así que el sello del artista sigue intacto . Incluso, después de hacerles la entrega siempre le dan un último toque», matiza.

« Martínez Montañés o Castillo Lastrucci , por poner un par de ejemplos, ya tenían máquinas manuales para hacer el embón, en sus factorías contaban con cuatro o cinco artesanos que se dedicaban a sacar de punto, para que luego ellos le dieran el toque artístico, pero nunca empezaban de cero. No ha cambiado el arte, ni la forma. Esto se viene haciendo toda la vida, aunque con máquinas manuales. En vez de hacerlo un operario, lo hace un robot. Al final es lo mismo pero adaptado a los tiempos actuales» .

Otra línea de trabajo que ofrece este sistema innovador y que no para de crecer su demanda es la copia de seguridad digitalizada de imágenes . A través de su sistema informático digitaliza la imagen por si algún día ocurre alguna desgracia (por ejemplo un incendio). En este sentido, reconoce que las hermandades cada vez se están concienciando más a la hora de preservar ese patrimonio de valor incalculable que suponen las imágenes titulares.

«La copia de seguridad ya existía anteriormente. Pero yo les digo ¿en caso de que fuese necesario recurrir a ella, dónde lo sacas, es compatible el archivo? La copia está hecha a base de millones de puntos y ahora mismo no hay máquina capaz de plasmar eso. Nosotros, en cambio, lo dejamos todo perfectamente escaneado y preparado a nivel informático para que, si llegara a pasar una desgracia (un incendio, por ejemplo), me diesen el pendrive y en cuestión de días tendrían la imagen idéntica terminada a falta de que un escultor le diese los últimos detalles y la policromía».

En este sentido, hay gente que es reacia por el temor a que la copia caiga en las manos de quien no debe, por eso Enrique firma una documentación en la que se compromete a no quedarse con una copia. Además, no tiene acceso a internet en el ordenador para evitar a los hackers. «Una vez entregado lo borro de mi disco duro» . Dependiendo del volumen de la imagen, cobra entre 500 y 1000 euros por copia de seguridad . «Ofrezco un servicio de conservación, mirar por el patrimonio».