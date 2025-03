Una de cada tres empresas sevillanas se ha reinventado por el Covid

En estos tiempos que vivimos a cuenta de la crisis sanitaria y económica por el Covid , la mayoría de las empresas de la provincia de Sevilla ha tenido que adaptarse a estas circunstancias. Algunas se han visto abocadas al cierre o traspaso (el ... 2,4% de las mismas), otras lo han hecho de manera temporal (35%) y las que menos se han adaptado a las nuevas restricciones.

Palabras como ERTE, cierre de negocios, mascarillas, deudas y un largo etcétera llevan en boca de los empresarios desde la pasada primavera. Un estudio encargado por Prodetur revela una serie de datos relativos al emprendimiento en la provincia , no sólo referentes al Covid y sus efectos, sino que ofrece una radiografía mucho más amplia del mismo.

Se trata de la segunda parte del Informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) , que ha estado guiado por las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, y más concretamente coordinadas por Carmen Cabello Medina, catedrática de Universidad en el Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la UPO y Francisco Liñán, profesor de la Hispalense especializado en el emprendimiento y el proceso emprendedor.

En esta ocasión, se han puesto en común los datos del anterior estudio (2018) y estos últimos por lo que se puede establecer una primera comparativa entre ambos, siempre centrado en el motor emprendedor de la provincia en todos sus ámbitos. Desde la creación de nuevas empresas, el miedo al fracaso o cómo se han adaptado al Covid, entre otros parámetros.

Presentación del Informe GEM en la Diputación de Sevilla ABC

Entre los días 20 y 30 de abril de 2020, desde el Observatorio del Emprendimiento de España (Red GEM España), encargado del informe, se lanzó una encuesta dirigida al empresariado, abarcando todo el territorio nacional, con objeto de medir el impacto del Covid-19 en las «actividades y recursos para los emprendedores que se encuentran en distintas fases de sus respectivos negocios, sus expectativas, planes de futuro y medidas demandadas a las administraciones».

La muestra final incluía 4.314 empresarios a nivel nacional, 575 en Andalucía y 92 en la provincia de Sevilla. Según destaca el citado informe, Sevilla —aun cuando comparte características comunes dentro del ámbito andaluz— presenta también sus propios rasgos diferenciales en cuanto a ese impacto.

Así, se destaca que el 36% de las empresas ha tenido que cambiar su modelo de negocio a cuenta de la crisis generada por el coronavirus, frente al 24% de las empresas del resto de España o al 27% de las de Andalucía. Por tanto, son las empresas sevillanas las que lideran este apartado, lo que puede estar indicando una «mayor flexibilidad y agilidad» de las empresas sevillanas para «responder a un shock externo» como el causado por el Covid.

Ayudas

Sobre ayudas públicas, una parte importante de las empresas sevillanas han reaccionado también solicitándolas para contrarrestar los efectos de la pandemia. A la fecha de realización de la encuesta, aproximadamente una cuarta parte de las empresas de la muestra en la provincia (el 24,2%) ya estaban recibiendo ayudas , siendo este porcentaje superior al de Andalucía y España.

También para la provincia, alrededor de una cuarta parte habían solicitado ayudas públicas y estaban a la espera de respuesta, esta vez en niveles inferiores al de la región y del país. El grupo de empresas a las que habían denegado ayudas públicas era el más reducido en los tres ámbitos objeto de estudio (6,6%).

Ejemplos de ello los hay innumerables, desde empresas de carpintería que han visto en las pantallas de metacrilato su negocio más cercano, hasta aquellas que conforman el tejido hostelero de la ciudad y que han tenido que abrir su mercado al reparto de comidas a domicilio , algo inaudito hasta el mes de marzo.

El coronavirus ha tenido también un «indudable impacto en la demanda», recoge el citado informe, ya que dos tercios de las empresas sevillanas afirman que su demanda ha desaparecido (porque los negocios permanecen cerrados) o se ha reducido notablemente.

Pero además, en el Informe GEM se indica que el impacto del Covid en el empleo en la provincia de Sevilla se ha traducido para la mayor parte de las empresas de la muestra (65,2%) en el uso del teletrabajo que, en términos comparativos, «es claramente superior al porcentaje en los ámbitos regional y nacional».

En la provincia de Sevilla, cuatro de cada diez empresas (38%) han tenido que aplazar sus planes de inversión o expansión, al igual que ocurre en los ámbitos andaluz y nacional. En segundo lugar, una parte importante (27,2%) de las empresas de la provincia también han tenido que solicitar financiación externa.

Asimismo, un tercio de las empresas radicadas en la provincia sevillana ha solicitado financiación externa y en pleno estado de alarma, la mayor parte de las empresas analizadas esperaban un impacto «muy negativo o algo negativo», tanto en la provincia, como en Andalucía y España.

En general, la preocupación más extendida (48%) tiene que ver con la propia supervivencia de la empresa ; esto es, el temor a que la actividad no pudiera superar el período de aislamiento al que obligó el estado de alarma. Al 19% le preocupa no poder mantener a sus empleados y al 14% no poder contratar más personal para sus negocios.