El día que Albert Einstein 'imaginó' una provincia de Sevilla «más municipalista y menos torpe»

Roberto Leal: «No todo el mundo puede ser de pueblo, pero el pueblo acoge a todo el mundo»

El periodista y presentador televisivo, Roberto Leal, Hijo Predilecto de la Provincia 2022, ha tomado hoy la palabra en nombre de todas las personalidades y entidades que han recibido los honores del Día de la Provincia en esta edición, para agradecer a la Diputación y a las sevillanas y sevillanos los galardones otorgados.

Leal, nacido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra y que siempre se ha mostrado comprometido con sus raíces, ha pronunciado un emocionante alegato sobre «lo local», en el que ha afirmado tajantemente que «haber nacido en un pueblo, para mí es un privilegio. No todo el mundo puede ser de pueblo, pero el pueblo acoge a todo el mundo».

Según ha explicado, «el día que me dijeron que había sido nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Sevilla, lo primero que hice fue echar la vista atrás y pensar en ese momento en el que, hace ya doce años, tuve que dejar mi pueblo para aprovechar las oportunidades de trabajo, porque muchas veces las oportunidades no te salen donde quieres. Y en mi familia y en todos aquellos compañeros de vida, de infancia y de juventud con los que viví, crecí, respiré y abracé a mi pueblo».

«Lo más bonito es que yo nunca he dejado de ser de donde nací y cuando me preguntan de dónde soy, saben que soy andaluz pero no saben de dónde, les contesto que soy de pueblo, de Alcalá», ha dicho Leal, que ha redondeado su reflexión con una anécdota. «Les digo que de Alcalá de Guadaíra y me dicen de Guadaira, y yo les digo que no, que de Guadaíra, con acento en la i, con acento propio, que yo también lo tengo».