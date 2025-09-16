Una 'selva', una piscina y 11 habitaciones: así es la mansión que se vende a 20 minutos de Sevilla

La mega mansión de Simón Verde que ha salido a la venta

Un auténtico oasis de lujo se esconde a solo 20 minutos de Sevilla capital. Se trata de un chalet independiente en la urbanización Simón Verde, Gelves, que acaba de salir a la venta y sorprende por sus dimensiones y comodidades.

Con una superficie construida de 950 metros cuadrados sobre una parcela de más de 2.200 metros, la propiedad combina privacidad, amplitud y diseño en un entorno privilegiado con vistas panorámicas a Sevilla.

Un espacio exclusivo para vivir y recibir

La mansión, que en su día fue alquilada por el futbolista Achille Emanà, se distribuye en 11 habitaciones y 11 baños, además de varios vestidores, salones y terrazas.

El interior destaca por un salón principal con comedor independiente, conectado directamente con la terraza y con una cocina italiana equipada con dos hornos y zona de lavandería. Cada dormitorio ha sido diseñado con estilo propio, aportando un carácter único a la vivienda.

El exterior es uno de los puntos fuertes del inmueble. La finca alberga una piscina climatizada, un área de barbacoa y un extenso jardín con vegetación exuberante, que muchos describen como una auténtica «selva» privada.

Sótano con bar y zona chill out

El inmueble guarda todavía más sorpresas bajo tierra. En el sótano se ubica una zona de bar, un espacio habilitado para reuniones y ocio privado, así como varios cuartos auxiliares y un área chill out que aporta un toque moderno y sofisticado a la casa. Todo ello convierte la vivienda en un auténtico centro de recreo sin necesidad de salir de casa.

Este chalet ofrece aparcamiento para varios coches y tiene una ubicación estratégica: tranquilidad residencial y al mismo tiempo cercanía a Sevilla. La urbanización, una de las más exclusivas del área metropolitana, cuenta con fácil acceso a colegios, servicios y zonas comerciales.