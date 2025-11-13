Suscríbete a
ABC Premium

El SAMU envía desde Gelves «un dispositivo sin precedentes» en misión humanitaria por el huracán de Jamaica

Hasta 19 profesionales sanitarios y de logística estarán un mes entre los escombros de Melissa, a los que se unen ocho millones de toneladas de material

El equipo está preparado para efectuar entre 120 y 150 consultas diarias, con atención especial a heridas, enfermedades infecciosas, crónicas y salud materna

Jamaica acelera la recuperación turística en Montego Bay tras el paso devastador del huracán Melissa

Los profesionales sanitarios que ayudarán en Jamaica, junto a José Antonio Trujillo, director general de SAMU, y Carlos Álvarez, fundador de SAMU y presidente de honor
Los profesionales sanitarios que ayudarán en Jamaica, junto a José Antonio Trujillo, director general de SAMU, y Carlos Álvarez, fundador de SAMU y presidente de honor Fundación sAMU
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España vuelve a demostrar su sensibilidad con países que se han visto asolados por capricho de la naturaleza, como ha sido el reciente caso de Jamaica, con el huracán Melissa como uno de los fenómenos más potentes de la temporada ciclónica en lo que va de 2025 ... , al haber destruido el equivalente al 30 por ciento de su PIB y haber provocado 45 muertes hasta la fecha, y lo hace a través de un despliegue «sin precedentes» de una misión humanitaria que lideran distintos profesionales sanitarios sevillanos allí desplazados para ayudar sobre el terreno a quienes lo han perdido todo y ahora buscan comenzar desde cero. De hecho éstos ya han llegado a tierra firme y se encuentran evaluando la zona, como ha avanzado el organismo a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app