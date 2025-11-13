El SAMU envía desde Gelves «un dispositivo sin precedentes» en misión humanitaria por el huracán de Jamaica

España vuelve a demostrar su sensibilidad con países que se han visto asolados por capricho de la naturaleza, como ha sido el reciente caso de Jamaica, con el huracán Melissa como uno de los fenómenos más potentes de la temporada ciclónica en lo que va de 2025 ... , al haber destruido el equivalente al 30 por ciento de su PIB y haber provocado 45 muertes hasta la fecha, y lo hace a través de un despliegue «sin precedentes» de una misión humanitaria que lideran distintos profesionales sanitarios sevillanos allí desplazados para ayudar sobre el terreno a quienes lo han perdido todo y ahora buscan comenzar desde cero. De hecho éstos ya han llegado a tierra firme y se encuentran evaluando la zona, como ha avanzado el organismo a ABC.

Formada por médicos, enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias y especialistas en logística, esta expedición de carácter humanitario partió el pasado domingo 9 desde la localidad sevillana de Gelves —donde se ubica la sede de la Escuela SAMU— y se extenderá al menos un mes, sin descartarse futuros relevos, con el fin de asistir in situ a los vecinos afectados por el huracán más potente de la historia del país caribeño, que sufrió vientos de más de 298 kilómetros por hora. Las lluvias torrenciales y el viento huracanado han causado gravísimos estragos en el tercer país anglófono más poblado de América y en dicha expedición se encuentran algunos sevillanos que ofrecerán atención primaria integral, apoyo psicosocial y soporte a la población afectada.

En cuanto se dio cuenta de la importancia del huracán, no dudó en activar rauda la Fundación SAMU un gabinete de crisis junto a Estados Unidos y envió a varios profesionales de avanzadilla. Posteriormente tuvo lugar la marcha del equipo desde la base de Gelves del cuadro completo, cuya misión pasa por brindar en estos momentos esa triple vertiente de apoyo antes mencionada mediante el despliegue temporal de un Equipo Médico de Emergencias (EMT) tipo 1 fijo, con capacidad autónoma y coordinación plena con las autoridades nacionales y el sistema internacional de respuesta sanitaria.

Efectivos del SAMU preparan sus macutos para acudir a la llamada de Jamaica tras el paso del huracán Melissa SAMU

Por otro lado, el grupo trabajará para restablecer el acceso inmediato a servicios de salud esenciales en las zonas afectadas: garantizará consultas médicas, estabilización de urgencias leves y derivación segura de pacientes críticos a hospitales de referencia. Tras ese acuerdo con la entidad hermana estadounidense, el Gobierno local y las autoridades sanitarias han asignado a la compañía a acudir al Hospital Noel Holmes, en Lucea, cerca de Montego Bay, en la costa noroeste de la isla. Una de las zonas más afectadas por la tormenta, con inundaciones generalizadas, movimientos de tierras, carreteras intransitables y cortes masivos de electricidad, por no hablar de la falta de abastecimiento de agua potable.

A ese equipo de origen hispalense se ha sumado ya sobre suelo jamaicano el director de emergencias internacionales de SAMU, Andrés Rodríguez. La dotación incluye médicos especialistas en medicina de familia y urgencias, profesionales de enfermería (de emergencias, UCI y obstetricia), técnicos en emergencias sanitarias y profesionales de apoyo logístico y mando. Se estima que esta cobertura permitirá realizar entre 120 y 150 consultas diarias, con especial atención a las heridas, las enfermedades infecciosas, salud materna y control de enfermedades crónicas.

Casi ocho toneladas de materiales

El pasado martes, SAMU envió a Jamaica una carga de casi ocho toneladas de materiales repartidas en 31 palés y más de 900 ítems, como equipamiento de la misión de sanitarios, que ya están sobre el terreno. Este cargamento incluye elementos de potabilización de agua, incineración de basura, mobiliario de puesto médico, estructuras (tiendas) para puesto médico, puesto de mando y punto de reunión de equipos, fungible médico-sanitario, farmacología, material de seguridad e iluminación, herramientas, abastecimientos logísticos y raciones de aprovisionamiento.

La cita «Esta misión a Jamaica es la mejor que se ha organizado en toda la historia del SAMU» José Antonio Trujillo Director general del SAMU

«Movilizamos ocho toneladas de material, más de 60 metros cúbicos o más de 900 compactados en los palés, y a un equipo de veinte profesionales, dentro de una estructura triangular: asistencial, logística y organizativa, con el máximo respaldo y coordinación internacional», ha explicado José Antonio Trujillo, director general de SAMU. «La misión representa el compromiso de SAMU con la respuesta rápida, profesional y eficaz ante desastres naturales de gran magnitud. Nuestro objetivo es claro: contribuir a restablecer el acceso a la salud y aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas», abundaba Trujillo.