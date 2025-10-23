Suscríbete a
Roscón de Reyes relleno de pringá: la opción para Navidad de una tienda de ibéricos de Sevilla

El roscón al más puro estilo sevillano, que cambia lo dulce por lo salado pero manteniendo la corona dorada y los regalos en su interior

El típico roscón de Reyes
S. I.

Sevilla

Aún es pronto para hablar de villancicos y belenes, pero la carnicería Arcos Ibéricos ya se ha puesto manos a la obra con la llegada de la Navidad, aunque de una manera algo peculiar. En esta iniciativa el dueño del establecimiento pensó en darle ... un toque sevillano a la Navidad y ha decidido modificar el típico roscón de Reyes.

