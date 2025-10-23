Roscón de Reyes relleno de pringá: la opción para Navidad de una tienda de ibéricos de Sevilla

Aún es pronto para hablar de villancicos y belenes, pero la carnicería Arcos Ibéricos ya se ha puesto manos a la obra con la llegada de la Navidad, aunque de una manera algo peculiar. En esta iniciativa el dueño del establecimiento pensó en darle ... un toque sevillano a la Navidad y ha decidido modificar el típico roscón de Reyes.

Normalmente el postre típico de esta festividad está relleno de nata montada, de crema o a veces, incluso, de chocolate. Sin embargo, en esta charcutería se las han ingeniado para cambiar la masa tipo brioche por un pan de masa de bollo en forma de rosco. De esta manera, a su vez han tenido que sustituir lo dulce por lo salado, por lo que la pringá se ha vuelto el relleno de su «roscón de Reyes».

A su vez, no han querido dejar la esencia de roscón de lado, por lo que el postre también llevará su mítica corona de Reyes para los más pequeños y las sorpresas dentro del relleno. Sin embargo, este roscón solo se podrá adquirir por encargo en tres fechas marcadas: 24 y 31 de diciembre, y por supuesto, el 5 de enero.

Con ello, esta tienda del municipio utrerano se lanza al mercado de una manera llamativa y diferente pensando en aquellas personas que prefieren el salado o que, simplemente, se inclinan por atiborrarse a dulces a base de polvorones y mazapanes.