El Ronquillo busca a su cuarto alcalde en dos años

La alcaldesa de la localidad de El Ronquillo, Ana Cristina Arévalo (PSOE), ha presentado este viernes a través de una carta que ha publicado el Consistorio de dicha localidad en las redes sociales su «dimisión irrevocable» al frente del Ayuntamiento, así como ... del puesto de concejala. Por tal motivo, el consistorio sevillano tendrá que buscar a un cuarto regidor en apenas dos años después de iniciarse el último mandato en 2023 tras las elecciones municipales de ese año.

Arévalo fue la primera mujer en ocupar el cargo tras ser elegida el pasado 23 de abril. Su nombramiento se produjo después de prosperar la moción de censura registrada por el grupo socialista para la destitución del hasta entonces alcalde, Cipriano Huertas (Con Andalucía), al contar con el voto favorable de siete ediles y sólo uno en contra, no acudiendo a la sesión plenario el hasta entonces regidor.

La hasta este viernes alcaldesa de El Ronquillo debía de haber ocupado su cargo para lo que restaba de mandato, es decir, dos años. Esta anunció en su momento que su equipo de gobierno iba a seguir «una línea de continuidad, la que marcaron mis antecesores en el cargo». El último regidor socialista, José Antonio López, presentó su dimisión tan sólo cinco semanas después de tomar posesión en el cargo tras denunciar la «situación de bloqueo» del Ayuntamiento por parte de Con Andalucía y del PP.

En la carta que ha escrito Ana Cristina Arévalo y que ha salido publicada este viernes a través de las redes sociales, la hasta ahora alcaldesa ha querido expresar «el honor y privilegio que me ha supuesto durante este tiempo haber ejercido la máxima representación pública de El Ronquillo a través del cargo de alcaldesa». Asimismo, ha añadido que «mi objetivo y obsesión ha sido trabajar desde el minuto uno en el que tomé posesión en el cargo para intentar mejorar la vida de todos los vecinos/as, tanto los de nacimiento como los que han escogido El Ronquillo como opción para vivir, sin distinción».

La alcaldesa ha aprovechado la misiva igualmente para «agradecer a los vecinos/as del municipio la confianza depositada, aunque haya sido de manera tan fugaz. En este breve periodo de tiempo he intentado aportar mi granito de arena en mi afán de mejorar el pueblo».

Finalmente, Ana Cristina Arévalo ha expresado su «gratitud al PSOE por darme la oportunidad y creer en mí desde el primer momento que me lo propusieron». Asimismo, ha agradecido a «todas las personas que me han apoyado, ayudado y brindado su mano para recorrer este camino, familia, amigos/as, compañeros/as, trabajadores/as, etc., por lo que me llevo una gran experiencia de vida, cerrando un capítulo para escribir otro nuevo».