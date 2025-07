Roban varios ejemplares de monos Tití en el MundoPark de Guillena

Los responsables del parque zoológico Mundopark en Las Pajanosas, una localidad perteneciente al término municipal de Guillena (Sevilla), han denunciado a través de las redes sociales un nuevo acto vandálico en sus instalaciones. En concreto, durante la madrugada del pasado viernes al sábado, varias personas se adentraron en el recinto y «destrozaron» algunos espacios del mismo, según sus responsables con el objetivo de sustraer a algunos de los animales que allí residen. Realizado el recuento de daños se ha llegado a la conclusión de que se han llevado ejemplares de monos Tití de Pincel, de los que por ahora se desconoce su paradero.

El director de Mundopark, José Luis Malpartida, ha explicado en un vídeo que estos «bandidos y desalmados» han provocado «una ruina». En este sentido, ha aclarado que «no se trata de un tema económico, porque si te roban dinero te duele el bolsillo, pero el dinero va y viene. El problema es que te roban animales, que destrozan una familia de Tití que ya estaba consolidada, criada aquí en cautividad, que era la delicia de todos los niños que nos visitan», insistiendo en que con este acto de vandalismo «se cargan este proyecto de conservación de estos animales».

Al respecto, ha señalado que «estos robos normalmente son por encargo», es decir, que «por encima de quien los comete hay una mafia que es la que paga para que roben estos Tití de Pincel». Sin embargo, y según su experiencia, «a los tres días se van a desprender de ellos o se les van a morir porque no van a saber cuidarlos. También puede ocurrir que les muerdan y que la reacción sea matarlos, como sabemos que ha ocurrido en otras ocasiones». Igualmente, ha recordado que esta acción supone «un verdadero delito contra la salud pública», ya que «los que los han robado son tan estúpidos que no saben que les pueden transmitir el sida o el ébola cuando no están sanitariamente en condiciones y se traen de contrabando».

No es la primera vez

Tanto estos robos como este tipo de actos vandálicos no es la primera vez que suceden en Mundopark de Guillena. Por ejemplo, la Guardia Civil ya detuvo en el año 2018 en la localidad sevillana de Alcalá del Río a cuatro miembros de un presunto clan familiar después de recuperar tres monos Titís que habían sido robados del zoo de Guillena y descubrir cultivos de marihuana. Los animales fueron localizados en dos registros domiciliarios en sendos domicilios de esta localidad y eran vendidos a un precio elevado, algo que se sospecha que también pudiera ocurrir ahora.

Malpartida ha hecho un llamamiento en redes sociales a «tantísima gente que pueda ver estos vídeos» para que «si saben quiénes son, los denuncien. Que nos hagan una llamada anónima». En este sentido, han añadido que «si alguien puede tener alguna pista de dónde pueden estar, si les han ofrecido su venta, o quién puede haberlos robado, por favor llamen al 955 78 11 62». El único objetivo, insisten en que «regresen cuanto antes, porque así menos peligro correrán sus vidas». Entre otras cosas, porque «sólo dejaron un Tití, y se encuentra muy asustado y traumatizado por el robo de su familia».