Roban productos de limpieza de un camión en un pueblo de Sevilla mientras el conductor descansaba en la cabina La rápida intervención de las patrullas permitió localizar e interceptar a los sospechosos en las inmediaciones

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas responsables de un robo con fuerza de productos de limpieza cometido en el interior de un camión estacionado en Carmona (Sevilla) mientras el conductor se encontraba descansando en la cabina.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los autores aprovecharon la parada obligatoria del transportista para forzar el acceso al remolque y sustraer parte de su carga. De esta manera, lograron extraer la mercancía, que se trataba de productos de limpieza.

No obstante, gracias a la rápida intervención de las patrullas de forma coordinada, se consiguió localizar e interceptar a los sospechosos en las inmediaciones y recuperar parte del material sustraído.

Finalmente, los detenidos han sido puestos a disposición judicial y el material ha sido devuelto a su legítimo propietario.