Retrasos en los trenes de la línea C5 de Cercanías por una incidencia en la señalización en Salteras

Los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran a primera hora de este miércoles 3 de diciembre retrasos provocados por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en la localidad de Salteras.

Según informa el ... Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, su personal técnico está trabajando para solucionar esta incidencia «lo antes posible».

Este martes los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla ya registraron retrasos medios de hasta 15 minutos por otra incidencia en los sistemas de regulación del tráfico entre Valencina y Santiponce.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Trenes

Salteras

Sevilla

Adif