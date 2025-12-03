Retrasos en los trenes de la línea C5 de Cercanías por una incidencia en la señalización en Salteras

Suscríbete a
Un tren en una estación en imagen de archivo
Un tren en una estación en imagen de archivo europa press

S.I.

Los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran a primera hora de este miércoles 3 de diciembre retrasos provocados por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en la localidad de Salteras.

Según informa el ... Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, su personal técnico está trabajando para solucionar esta incidencia «lo antes posible».

