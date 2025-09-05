El restaurante de carretera de Sevilla en el que tienes que parar sí o sí para desayunar: sirven la zurrapa en jarra

Quien viaje por la A-92, la autovía que une Sevilla con Málaga y Granada, tiene casi la obligación de hacer una parada en uno de los restaurantes de carretera más famosos de Andalucía: la Venta El Hacho, situada en el kilómetro 110, en Lora de Estepa.

Más que un simple alto en el camino, este lugar se ha convertido en referencia para los amantes de los desayunos contundentes, con un reclamo que lo distingue de cualquier otro: su zurrapa de lomo casera servida en jarra.

Desayunos de escándalo en plena autovía

El establecimiento ofrece desayunos para todos los gustos, pero su popularidad ha crecido especialmente por el tamaño de sus tostadas XXL, que llegan a ocupar medio plato y que se pueden acompañar con diferentes opciones: desde aceite de oliva o tomate hasta jamón y mantecas típicas de la zona.

Sin embargo, lo que ha colocado a la Venta El Hacho en el mapa gastronómico es su peculiar manera de presentar la zurrapa de lomo: en jarras llenas, al más puro estilo casero, para que cada cliente se sirva la cantidad que quiera.

La receta de zurrapa de lomo que se sirve en la Venta El Hacho es artesanal y de elaboración propia. Su original formato en jarra ha corrido de boca en boca y en redes sociales, despertando la curiosidad de viajeros que no dudan en desviarse para descubrirla. A eso se suma el precio económico de los desayunos, que convierte este lugar en una parada imprescindible tanto para camioneros y conductores habituales como para familias que hacen ruta hacia Málaga o la Costa del Sol.

Mucho más que un bar de carretera

La Venta El Hacho no es solo sinónimo de buenos desayunos. Con los años, se ha ganado también fama por su megacesta de Navidad, un sorteo que reúne cada temporada a decenas de clientes fieles que sueñan con llevarse este espectacular lote.

Ya sea por la zurrapa de lomo en jarra, por el tamaño de sus tostadas o por la hospitalidad de un negocio familiar que ha sabido mantener la esencia de las ventas de carretera, la Venta El Hacho se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible.