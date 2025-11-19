Nadie quiere ser concejal del PSOE de Huévar del Aljarafe

Huévar del Aljarafe continúa siendo uno de los puntos más críticos del PSOE en toda la provincia de Sevilla, a tenor de las grandes dificultades que atraviesa el partido en dicha localidad ubicada a poco más de 25 kilómetros de distancia respecto a la ... capital andaluza. La última actualización de la situación del partido a nivel local pasa por los graves problemas encontrados a la hora de tratar de reunir a los cuatro concejales que les fueron correspondidos en los resultados de las últimas elecciones municipales de 2023 —mayoría absoluta en 2015—, y la petición oficial de celebrar los plenos por las tardes por la incompatibilidad horaria «de la corporación y la ciudadanía», según ha esgrimido la organización en un escrito reciente.

El PSOE de Huévar está al borde de tener que recurrir a alguna de las tres personas en calidad de suplentes de la lista electoral que en su día ofreció la organización. Tan sólo se mantienen vigentes en sus concejalías el que fuera candidato a la alcaldía, Ignacio Rosado, que hoy por hoy es portavoz del partido; e Israel Álvarez, como secretario general, que ha sido el encargado de enviar una solicitud de convocatoria de los plenos municipales en horario vespertino al entender que el turno matinal «dificulta gravemente la asistencia de los miembros de la corporación y de los vecinos que desean seguir el desarrollo de los debates y decisiones municipales». Superado el ecuador de noviembre, continúan siendo dos de cuatro concejales existentes de manera formal, de modo que prosiguen en búsqueda activa de las personas que puedan llegar al cupo de representación que le pertenece al PSOE tras la confianza depositada por parte de sus 663 votantes en la última llamada a las urnas.

En agosto parte del gobierno municipal se vio sorprendido por la ausencia total de representantes socialistasel día que se sometía a debate el presupuesto del municipio aljarafeño y presumiblemente entrará la décima de la lista, Rosa María Nuevo, al haber renunciado hasta seis nombres anteriores por distintas cuestiones. Así, han pasado de forma sucesiva sin acceder permanentemente a los distintos cargos municipalistas María del Rocío Fernández, la exalcaldesa Áurea María Borrego, una de las protagonistas de los famosos papeles de Huévar; José María Ortiz, Ana Oropesa, Mariana Álvarez y Rafael Reyes, que era el noveno en liza en la candidatura socialista y ha sido el último en renunciar a dicha responsabilidad. Seis personas ya que han rehusado en cascada ser concejales del PSOE en Huévar.

Es por tanto Rosa María Nuevo la cuarta en discordia que ingresaría de facto en las filas del PSOE, líder de una oposición en este rincón aljarafeño sensiblemente tocada por razones más que evidentes ante la falta de sus propios activos. Francisco Manuel Vargas, que es el séptimo posicionado en la lista de los últimos comicios, sería en su caso el tercero, pero de momento no ha hecho entrega de la documentación pertinente para tomar posesión. Esa inclusión por parte de Rosa María Nuevo, décima de la lista socialista, le viene dada de la mano con su nuevo nombramiento como secretaria de organización de la asamblea local.

La solicitud de convocatoria del cambio de horario en los plenos municipales a propuesta del PSOE de Húevar PSOE de Húevar

El secretario general sólo ha ido a dos plenos en dos años y medio: «Preferiblemente que se celebren a partir de las 18.00»

El concejal del grupo municipal socialista Israel Álvarez envió a las 00.21 de la noche del pasado martes al ayuntamiento una solicitud de convocatoria de plenos municipales en horario de tarde y siempre bajo acuerdo previo con los grupos políticos. Expone el edil a la alcaldesa popular, María Eugenia Moreno, que el pleno municipal «es el órgano máximo de representación política de la ciudadanía, y su celebración en horarios incompatibles con la actividad laboral de la mayoría de la población supone una limitación de facto a la participación democrática y a la transparencia institucional», precisan.

Lo que no refleja Álvarez es que según indican fuentes municipales a este periódico, el citado concejal socialista tan sólo ha podido acudir a dos plenos en Huévar del Aljarafe en los dos años y medio que ha habido de legislatura. Uno de ellos fue el día en que tomó posesión. Y está por ver si acudirá al próximo, teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda acudir a un viaje de partido a Bruselas. De ahí la solicitud por parte del edil socialista, que peticiona que las sesiones se convoquen «preferiblemente a partir de las 18.00, salvo causas excepcionales justificadas». Agrega a su vez el PSOE de Húevar que la elección de la fecha y hora sea acordada en la junta de portavoces de la localidad hispalense.