Nadie quiere ser concejal del PSOE de Huévar del Aljarafe

El partido se desintegra y tiene casi que tirar de la lista de suplentes tras la 'espantá' del resto de ediles tras estallar el caso de la compra de votos

El grupo solicita que los plenos municipales se celebren por las tardes al no poder acudir por las mañanas

El PSOE de Huévar del Aljarafe se desangra: no fue ninguno de sus concejales al pleno del presupuesto municipal

El último candidato a la alcaldía del PSOE por Huévar, Ignacio Rosado, en un mitin de 2023
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Huévar del Aljarafe continúa siendo uno de los puntos más críticos del PSOE en toda la provincia de Sevilla, a tenor de las grandes dificultades que atraviesa el partido en dicha localidad ubicada a poco más de 25 kilómetros de distancia respecto a la ... capital andaluza. La última actualización de la situación del partido a nivel local pasa por los graves problemas encontrados a la hora de tratar de reunir a los cuatro concejales que les fueron correspondidos en los resultados de las últimas elecciones municipales de 2023 —mayoría absoluta en 2015—, y la petición oficial de celebrar los plenos por las tardes por la incompatibilidad horaria «de la corporación y la ciudadanía», según ha esgrimido la organización en un escrito reciente.

