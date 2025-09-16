Estos pueblos de Sevilla tendrán un tren turístico este fin de semana

Las ferias de los distintos municipios continúan llenando de vida los pueblos de la región estas últimas semanas de septiembre.

En Coria del Río y La Algaba estos festejos populares comenzarán oficialmente el miércoles 17 y terminarán el próximo domingo 21 de septiembre.

Con el propósito de facilitar los desplazamientos al recinto ferial y evitar que los feriantes tengan que utilizar su vehículo propio, ambos municipios contarán con un tren turístico para poder acudir a pasear por el albero.

El servicio comenzará hoy en Coria

Este medio de transporte estará funcionando en ambos municipios durante estos días. En Coria del Río, la parada general estará ubicada en la Avenida de Andalucía y tendrá los siguientes horarios de circulación con horarios adaptados a cada jornada.

Durante hoy y mañana miércoles, los trenes empezarán a realizar viajes a las 21.00 horas, a partir del jueves comenzará el servicio a las 20.00 horas y el domingo será desde las 17.00 horas.

El billete costará 50 céntimos

Por su parte, La Algaba ofrecerá este mismo servicio desde el miércoles y cada viaje tendrá un precio de 50 céntimos. El tren tendrá paradas en distintos puntos del municipio.

Respecto a los horarios, estos serán diferentes en cada jornada. Mañana, miércoles el servicio será desde las 18:00 hasta las 00:00 horas.

El jueves, viernes y sábado el tren estará disponible por la mañana desde las 12:00 hasta las 15:00 horas y por la tarde, desde las 17:00 horas hasta las 00:00 horas. El domingo, último día de feria, el servicio tendrá el mismo horario que en jornadas anteriores, pero su último viaje será a las 22.00 horas