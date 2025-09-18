Este pueblo de Sevilla vende el 'castillo' de un duque: 12 habitaciones, sin vecinos y con un baño árabe

Así es el palacio que está a la venta en Montellano

La localidad sevillana de Montellano alberga una de las joyas arquitectónicas más singulares de la Campiña: un castillo convertido en palacio de lujo, que en su día fue la residencia del duque de Madrid.

La propiedad, de estilo cortijero, se levanta sobre una finca de más de 35.000 metros cuadrados con olivos centenarios, y actualmente se ofrece en venta por 1,95 millones de euros, tras haber salido al mercado en 2019 por 2,95 millones.

Un palacio con historia y 12 habitaciones

La antigua casa del duque de Madrid cuenta con 856 metros cuadrados de superficie, aunque la finca en su conjunto alcanza los 950 m² construidos. Ha funcionado como hotel de lujo, con siete habitaciones dobles, cada una con su propio baño y patio privado, y dos suites de cien metros cuadrados que elevan la experiencia de alojamiento a otro nivel.

Además, la propiedad dispone de un total de 12 dormitorios, 8 baños, amplios salones y zonas comunes, además de terraza, balcones y chimenea, manteniendo la esencia histórica del edificio original, construido en 1850.

Lujo, autosuficiencia y exclusividad

Entre sus instalaciones más llamativas se encuentra un hammam marroquí de 18 metros cuadrados, una piscina de 160 metros cuadrados y una cocina profesional. Su diseño está orientado a la autosuficiencia energética, con 50 paneles solares y baterías de 20 kW, además de un pozo privado.

El olivar de la finca, de cultivo ecológico, produce anualmente unos 3.000 litros de aceite de oliva virgen extra, junto a aceitunas de mesa, verduras y hierbas aromáticas del huerto.

La exclusividad es otro de sus reclamos: la finca no tiene vecinos a menos de tres kilómetros, lo que garantiza una tranquilidad absoluta.

En el corazón del triángulo andaluz

A pesar de su aislamiento, el palacio está bien comunicado: a solo 7 kilómetros de dos pueblos con servicios, a 45 minutos del aeropuerto de Sevilla y a una hora de la costa atlántica. Su posición estratégica en el triángulo Ronda–Zahara de la Sierra–Sevilla–Cádiz–Córdoba–Jerez lo convierte en un espacio único tanto para uso privado como para explotación turística.

Incluso existe la posibilidad de habilitar la finca para aterrizaje de helicópteros, lo que amplía su atractivo como residencia exclusiva o como destino para eventos de alto nivel.

