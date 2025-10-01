Este pueblo de Sevilla sortea una caca de vaca: el ganador se lleva 1.000 euros y un jamón

Vuelve el sorteo 'La Caca de la Vaca' en Castilblanco de los Arroyos el domingo 12 de octubre en el recinto ferial de la localidad. Este curioso festejo del municipio funciona a través de una suelta de una vaca en un terreno dividido en parcelas numeradas. La persona que tenga la parcela donde caiga la primera moñiga se lleva 1.000€ en metálico.

Además, la organización señala que si se está presente en el recinto, el concursante se lleva un jamón extra. 'La Caca de la Vaca' se realizará con música en directo, un ambigú con comida y bebida a precios populares, «un ambiente festivo y de convivencia» según han apuntado desde el Consistorio y desde la hermandad de la Soledad.

También, se ha animado a todos los vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta jornada en medio de un puente festivo en el que muchas personas se decantarán por ir a la Sierra Morena de Sevilla para pasear por sus localidades y en Castilblanco de los Arroyos, estará este evento junto a un amplio y rico patrimonio que tiene la localidad.

Todos aquellos que se acerquen podrán ver el castillo del siglo XIII, la iglesia del Divino Salvador, la ermita de San Benito (donde se encuentra una de los devociones más importantes de la provincia de Sevilla) o la ermita de la Virgen de Escardiel, donde está esta imagen que era considerada 'protectora' o 'patrona' de la población en el siglo XVI.

Sin embargo, cada 5 años tiene lugar la venida de la Virgen de Escardiel a Castilblanco de los Arroyos el 15 de agosto, momento en el que se engalanan las calles de los diferentes barrios del pueblo y se celebran cultos extraordinarios durante su estancia en la localidad.