Este pueblo de sevilla busca un 'jefe' para el cementerio con sueldo de casi 2.000 euros

Dos mujeres limpian una lápida antes del Día de Difuntos

Con la vuelta de las vacaciones, septiembre se convierte en uno de los meses clave para quienes buscan empleo o nuevas oportunidades profesionales. En este contexto, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha lanzado una convocatoria para cubrir un puesto de Oficial de Cementerio en el cementerio municipal de la localidad.

La persona seleccionada asumirá responsabilidades esenciales para el correcto funcionamiento y mantenimiento del recinto funerario. Entre las principales tareas destacan:

Apertura y cierre del cementerio y sus dependencias, velando por la seguridad.

Excavación, preparación y cierre de fosas, nichos y panteones.

Inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos, siempre bajo protocolos sanitarios y con el debido respeto.

Recepción de féretros procedentes de vehículos fúnebres.

Mantenimiento integral de las instalaciones: limpieza, conservación de infraestructuras, cuidado de zonas verdes y arbolado.

Vigilancia y custodia del recinto para garantizar el orden interno.

Cumplimiento de la normativa sanitaria mortuoria y colaboración en la gestión documental necesaria para autorizaciones y traslados.

Además, el oficial podrá desempeñar otras funciones complementarias que determine el superior jerárquico.

Proceso de selección

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento realizará el proceso de selección mediante concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia profesional, la formación acreditada y una entrevista personal. El baremo detallado se publicará en el portal de transparencia municipal.

Las condiciones del puesto son las siguientes:

Tipo de contrato: Interinidad.

Jornada: Completa, con turnos de mañana y tarde.

Salario bruto mensual: 1.969 euros.

Fecha prevista de incorporación: 1 de octubre de 2025.

Número de plazas: 1 vacante.

Actualmente, 38 personas ya se han inscrito en la oferta.

Los plazos de inscripción para que evalúen tu candidatura comenzaron el 5 septiembre y finalizan a lo largo del día de hoy.